Китайський гороскоп: що чекає на Бика, Дракона, Мавпу і Щура у коханні з 23 вересня

Після 23 вересня 2026 року для чотирьох знаків китайського гороскопа може початися новий етап в особистому житті. Цей день пов'язують з енергією Металевого Щура, яка припадає на місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня.

Металева енергія допомагає зупинитися, поглянути на свої почуття збоку та краще зрозуміти власні бажання. А енергія Щура сприяє ясності думок і дозволяє приймати рішення більш зважено, не піддаючись миттєвим емоціям.

Поєднання Металу та Вогню створює сприятливий момент для тих, хто готовий відпустити минулі переживання та бути відкритим до нових почуттів. Саме тому для чотирьох знаків цей період може стати поворотним у питаннях кохання.

Бик (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Для Бика період із 23 вересня може стати часом нових емоцій і приємних знайомств. Самотні представники знаку можуть звернути увагу на людину, яка раніше не здавалася романтичним інтересом, а у парі можливе зближення та більше тепла.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Драконам із 23 вересня варто бути відкритішими до спілкування, адже несподівана зустріч може перерости у щось більше. Тим, хто вже має стосунки, цей період допоможе відвертіше говорити про почуття та спільні плани.

Мавпа (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для Мавп починається сприятливий період для романтики, флірту та нових знайомств. Якщо ви давно чекали на зміни в особистому житті, після 23 вересня може з'явитися людина, яка змусить вас подивитися на кохання по-новому.

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Щурам варто прислухатися до власних почуттів і не відштовхувати людину, яка проявляє до них щирий інтерес. Після 23 вересня особисте життя може стати активнішим, а нове знайомство - отримати шанс перерости у серйозні стосунки.