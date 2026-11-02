Листопад перевірить стосунки на міцність: прогноз астролога Хейл для всіх знаків Зодіаку

Овен

Овнам доведеться розібратися у власних почуттях і визначитися, чого вони насправді хочуть від стосунків. Після 13 листопада стане легше говорити про емоції, а самотні представники знаку матимуть більше шансів на нові знайомства.

Телець

Для Тельців листопад 2026 стане часом переоцінки особистого життя та розмов про проблеми, які раніше залишалися без відповіді. Після 13 листопада у стосунках може побільшати тепла, а самотнім Тельцям варто бути відкритими до знайомств у другій половині місяця.

Близнюки

Близнюки поступово отримають більше ясності у своїх романтичних справах. Молодик 9 листопада та Повня 24 листопада можуть підштовхнути до відвертих розмов і допомогти зрозуміти, які стосунки варто продовжувати, а від яких уже час відмовитися.

Рак

На Раків чекає місяць емоційного переосмислення та можливих змін у коханні. Після 13 листопада стане простіше порозумітися з партнером, а Повня 24 листопада допоможе звернути увагу на страхи й поведінку, які заважають будувати близькі стосунки.

Лев

Леви відчують приплив упевненості та бажання проявляти більше ініціативи в особистому житті. Після 13 листопада можна буде легше владнати непорозуміння з коханою людиною, а ближче до Повні 24 листопада не виключені цікаві знайомства або важливі зізнання.

Діва

Для Дів листопад стане періодом відвертих розмов і розв'язання давніх суперечностей. Молодик 9 листопада сприятиме обговоренню важливих почуттів, а після 25 листопада, коли Марс перейде у ваш знак, ви можете відчути більше сміливості у прояві симпатії та власних бажань.

Терези

Терезам листопад принесе більше впевненості у власній привабливості та розуміння того, чого вони очікують від кохання. Після 13 листопада спілкування стане легшим, а самотні представники знаку матимуть сприятливий період для нових знайомств і романтичних зустрічей.

Скорпіон

Скорпіони можуть відчути, що невизначеність в особистому житті поступово відступає. Після 13 листопада стане простіше обговорювати складні питання з партнером, а наприкінці місяця на перший план вийдуть потреба у стабільності, довірі та спільних планах.

Стрілець

У листопаді Стрільці поступово перейдуть від роздумів про кохання до конкретних дій. Після 13 листопада самотнім представникам знаку буде легше заводити нові знайомства, а ті, хто вже у стосунках, можуть відчути повернення ніжності та взаємного інтересу.

Козоріг

Козорогам доведеться переглянути свої очікування від романтичних стосунків і соціального оточення. Після 13 листопада непорозуміння можуть почати вирішуватися легше, а вплив Марса та Юпітера сприятиме сміливішим крокам назустріч людині, яка вам подобається.

Водолій

Для Водоліїв листопад стане місяцем переосмислення стосунків і пошуку взаєморозуміння. Молодик 9 листопада підштовхне до глибших роздумів про почуття, а після 13 листопада стане простіше обговорювати з партнером питання, які раніше викликали сумніви.

Риби

Рибам у листопаді доведеться приділити особливу увагу довірі та особистим кордонам. Після 13 листопада напруга у спілкуванні може зменшитися, а ближче до 24 листопада ви чіткіше зрозумієте, яких стосунків і рівня емоційної безпеки потребуєте.