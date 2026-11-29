Місячний календар на грудень 2026

1-8 грудня - спадний Місяць

9 грудня - Молодик

10-23 грудня - зростаючий Місяць

24 грудня - Повня

25-31 грудня - спадний Місяць

Найкращі дні для риболовлі у грудні 2026

За солунарним календарем Mind University, найперспективнішими для риболовлі у грудні будуть дати поблизу Молодика та Повні.

Найкращі дні: 8-10 та 23-25 грудня

Інші дати, які також варто розглянути:

6-7 грудня - хороші дні для риболовлі

- хороші дні для риболовлі 8-10 грудня - період поблизу Молодика, якому приписують підвищену активність риби

- період поблизу Молодика, якому приписують підвищену активність риби 11-12 грудня - сприятливий період для виїзду на водойму

- сприятливий період для виїзду на водойму 21-22 грудня - хороші дні напередодні Повні

- хороші дні напередодні Повні 23-25 грудня - один із найперспективніших періодів місяця

- один із найперспективніших періодів місяця 26-27 грудня - також можна планувати риболовлю.

Найслабшими за цією системою вважаються 1-3, 15-18 та 30-31 грудня.

Водночас різні рибальські календарі можуть давати неоднакові результати. Наприклад, міжнародний Fishing World Guide також виділяє 8-9 та 23-24 грудня як особливо вдалі дати.

Коли краще вирушати на риболовлю

Важливими є не лише дати, а й години доби. Рибалки часто звертають увагу на світанок і вечірні сутінки. Саме в цей час у багатьох водоймах може спостерігатися активність риби.

Точний час кльову залежить від конкретної водойми та місцевості, тому для планування поїздки краще користуватися календарем, розрахованим для свого міста.

Яку рибу можна ловити у грудні

З настанням холодів поведінка риби змінюється: вода охолоджується, обмін речовин сповільнюється, а багато видів переміщуються на глибші ділянки водойм.

Серед риби, на яку рибалки звертають увагу взимку:

Щука - хижак, якого продовжують ловити на спінінг за відкритої води або на дозволені зимові снасті.

Окунь - популярний об'єкт зимової риболовлі, зокрема на невеликі приманки.

Судак - тримається глибших ділянок водойм, де шукає здобич.

Лящ - узимку може збиратися на глибоких ділянках і реагувати на підгодовування.

Плітка - залишається одним із поширених об'єктів любительської зимової риболовлі.

Минь річковий - холодолюбний вид, активність якого припадає на холодну пору року.

Варто враховувати, що поведінка риби залежить від температури води, кисневого режиму та конкретного водоймища. Тому навіть найкращий день за Місячним календарем не гарантує улову.

Важливі правила зимової риболовлі в Україні

Плануючи виїзд на водойму у грудні, потрібно пам'ятати не лише про календар, а й про сезонні обмеження.

За інформацією Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, із 1 листопада 2026 року в Україні діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нерестового періоду 2027 року. Рибалити можна за межами таких ділянок із дотриманням установлених правил.

Також варто пам'ятати:

Загальна кількість гачків не повинна перевищувати семи на одного рибалку.

В осінньо-зимовий період діють окремі обмеження щодо використання гачків.

Не можна виходити на ненадійну або недостатньо міцну кригу.

Перед риболовлею потрібно перевіряти місцеві обмеження та дозволені ділянки лову.

Особливо обережними слід бути під час різких перепадів температури, відлиги та утворення тонкого льоду.