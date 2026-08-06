З ними краще не сваритися: астрологи назвали наймстивіші знаки Зодіаку

12 місце - Стрілець

Стрілець не любить витрачати час на образи, адже для нього життя занадто цікаве. Якщо й розсердиться, то швидше висловить усе в очі та піде далі.

11 місце - Терези

Терези всіма силами уникають конфліктів і прагнуть зберегти гармонію. Навіть після серйозної сварки вони швидше спробують помиритися, ніж вигадуватимуть план відплати.

10 місце - Овен

Овен спалахує миттєво, але так само швидко остигає. Його "помста" зазвичай закінчується гучною суперечкою, після якої він уже не тримає зла.

9 місце - Водолій

Водолій може образитися, але рідко опускається до дрібної помсти. Найчастіше він просто викреслює людину зі свого життя і більше не озирається назад.

8 місце - Лев

Лев болісно реагує на удари по самолюбству, але воліє довести свою перевагу успіхами. Його найкраща відповідь кривдникам - блискучий результат і публічне визнання.

7 місце - Риби

Риби довго переживають образи й можуть мовчки віддалитися. Іноді вони відповідають холодністю або повним ігноруванням, хоча відкритої помсти уникають.

6 місце - Телець

Телець терплячий, але якщо його довести до межі, прощення доведеться чекати дуже довго. Він не забуває зради і може принципово відмовитися від будь-яких стосунків із кривдником.

5 місце - Близнюки

Близнюки рідко будують складні плани помсти, зате можуть відповісти гострим словом або дошкульною іронією. Їхня зброя - інформація та вміння влучно коментувати ситуацію.

4 місце - Діва

Діва нічого не робить на емоціях і добре пам'ятає чужі помилки. Якщо вирішить поквитатися, то зробить це холоднокровно, продумано і без зайвого галасу.

3 місце - Козоріг

Козоріг не вибухає гнівом, але чудово пам'ятає, хто його підвів. Він може роками чекати відповідного моменту, щоб відновити справедливість або показати свою перевагу.

2 місце - Рак

Раки дуже чутливі, тому образи залишають глибокий слід у їхній пам'яті. Вони можуть довго приховувати свої почуття, але забути несправедливість їм надзвичайно складно.

1 місце - Скорпіон

Скорпіон традиційно очолює подібні рейтинги через свою сильну емоційність і феноменальну пам'ять на образи. Якщо він відчує зраду, то навряд чи пробачить її швидко, а його відповідь може бути дуже продуманою й несподіваною.