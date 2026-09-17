Походження та значення імені Богдан: історія, характер і доля

Цікаві факти про походження

У словнику-довіднику "Власні імена людей" Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської ім'я Богдан подається як слов'янське та пояснюється як калька з грецького Theodotos - "даний богами". Видання підготовлене в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Тобто традиційне тлумачення імені - "богом даний", "дарований Богом". Саме тому його часто пов'язують із побажанням сприймати дитину як особливий дар.

Цікаво, що мовознавці не в усьому одностайні щодо історії цього імені. В академічних дослідженнях згадується версія про кальку з грецького Theodotos, але є й думка, що Богдан може бути давнім слов'янським ім'ям, яке виникло незалежно від грецького відповідника.

Як можна називати Богдана

У словнику зафіксовано чимало варіантів імені. Серед них - Богданко, Богданчик, Богданьо, Богдась, Богдасик, Бодьо, Дан і Данко.

Деякі з цих форм сьогодні звучать рідше, однак вони показують, наскільки різноманітно ім'я використовувалося в українській мові.

Особливо цікава форма Дан: у словнику вона також подається як форма імені Богдан, а її походження пов'язується з тією ж основою Theodotos.

Богдан в українській культурі

Ім'я давно присутнє в українській літературі та культурі. У словнику Скрипник і Дзятківської його ілюструють прикладами з творів Лесі Українки, Михайла Рильського, Івана Вільде та інших авторів.

Найвідоміший історичний носій імені для українців - гетьман Богдан Хмельницький, завдяки якому це ім'я особливо міцно закріпилося в українському культурному просторі.

Тож Богдан - це ім'я, у якому поєдналися давня історія, християнська традиція та українська мовна культура. А його головне значення - "даний Богом" або "Божий дар" - залишається зрозумілим і сьогодні.

Який характер у Богдана

У популярних описах імені Богдана часто характеризують як людину з сильним характером, яка цінує самостійність і не любить зайвого тиску. Йому приписують наполегливість, відповідальність та здатність доводити розпочате до кінця.

Богдан може бути стриманим у спілкуванні з малознайомими людьми, але у близькому колі його описують як відкритого, доброзичливого та здатного підтримати. Також цьому імені традиційно приписують практичність і вміння тверезо оцінювати ситуацію.

Коли Богдан святкує день ангела

"Богдана" у церковній традиції пов'язують із грецьким Теодотом, тому серед святих покровителів цього імені є мученики та священномученики з таким ім'ям. В офіційному церковному календарі УГКЦ на 2026 рік 7 червня вшановують священномученика Теодота (Богдана), єпископа Анкирського.

Водночас дат іменин може бути кілька - залежно від того, пам’ять якого саме святого вважають днем ангела конкретної людини та якої церковної традиції дотримується родина.