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Гороскопи 17 вересня 2026, 10:56

Походження та значення імені Богдан: історія, характер і доля

"Богдана" буквально пов'язують із Божим даром, але за цією простою формулою стоять значно цікавіші факти
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ім'я Богдан має давню історію та цікаве походження (фото: Styler)
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Ім'я Богдан залишається одним із упізнаваних чоловічих імен в Україні. Багато хто не знає, проте воно має давню історію та незвичайний зв'язок із грецьким іменем. А ще Богдан має чимало коротких і пестливих форм, деякі з яких сьогодні можуть здивувати.

Styler розповідає, що означає це ім'я, звідки воно походить та як можна називати близьку людину.

Цікаві факти про походження

У словнику-довіднику "Власні імена людей" Лариси Скрипник та Ніни Дзятківської ім'я Богдан подається як слов'янське та пояснюється як калька з грецького Theodotos - "даний богами". Видання підготовлене в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.

Тобто традиційне тлумачення імені - "богом даний", "дарований Богом". Саме тому його часто пов'язують із побажанням сприймати дитину як особливий дар.

Цікаво, що мовознавці не в усьому одностайні щодо історії цього імені. В академічних дослідженнях згадується версія про кальку з грецького Theodotos, але є й думка, що Богдан може бути давнім слов'янським ім'ям, яке виникло незалежно від грецького відповідника.

Як можна називати Богдана

У словнику зафіксовано чимало варіантів імені. Серед них - Богданко, Богданчик, Богданьо, Богдась, Богдасик, Бодьо, Дан і Данко.

Деякі з цих форм сьогодні звучать рідше, однак вони показують, наскільки різноманітно ім'я використовувалося в українській мові.

Особливо цікава форма Дан: у словнику вона також подається як форма імені Богдан, а її походження пов'язується з тією ж основою Theodotos.

Богдан в українській культурі

Ім'я давно присутнє в українській літературі та культурі. У словнику Скрипник і Дзятківської його ілюструють прикладами з творів Лесі Українки, Михайла Рильського, Івана Вільде та інших авторів.

Найвідоміший історичний носій імені для українців - гетьман Богдан Хмельницький, завдяки якому це ім'я особливо міцно закріпилося в українському культурному просторі.

Тож Богдан - це ім'я, у якому поєдналися давня історія, християнська традиція та українська мовна культура. А його головне значення - "даний Богом" або "Божий дар" - залишається зрозумілим і сьогодні.

Який характер у Богдана

У популярних описах імені Богдана часто характеризують як людину з сильним характером, яка цінує самостійність і не любить зайвого тиску. Йому приписують наполегливість, відповідальність та здатність доводити розпочате до кінця.

Богдан може бути стриманим у спілкуванні з малознайомими людьми, але у близькому колі його описують як відкритого, доброзичливого та здатного підтримати. Також цьому імені традиційно приписують практичність і вміння тверезо оцінювати ситуацію.

Коли Богдан святкує день ангела

"Богдана" у церковній традиції пов'язують із грецьким Теодотом, тому серед святих покровителів цього імені є мученики та священномученики з таким ім'ям. В офіційному церковному календарі УГКЦ на 2026 рік 7 червня вшановують священномученика Теодота (Богдана), єпископа Анкирського.

Водночас дат іменин може бути кілька - залежно від того, пам’ять якого саме святого вважають днем ангела конкретної людини та якої церковної традиції дотримується родина.

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