Ревнощі можуть зруйнувати їхні стосунки: які знаки Зодіаку у групі ризику

12 місце - Стрілець

Стрільці не люблять, коли кохання нагадує допит із перевіркою телефону та звітами про кожен крок. Вони самі потребують свободи й тому зазвичай не поспішають обмежувати партнера.

11 місце - Водолій

Водолій скоріше спробує розкласти ситуацію по поличках, ніж одразу влаштує сцену ревнощів. Йому важливо зрозуміти, що насправді відбувається, а не будувати висновки на одній підозрілій деталі.

10 місце - Терези

Для Терезів постійні сварки - справжній головний біль, тому вони намагаються не доводити ситуацію до крайнощів. Навіть якщо ревнощі з'явилися, представники цього знаку частіше шукатимуть спосіб відновити спокій у парі.

9 місце - Близнюки

Близнюки можуть зацікавитися підозрілою ситуацією, але довго страждати через неї їм складно. Нові справи, розмови та враження швидко відволікають їх від любовних переживань.

8 місце - Діва

Діва здатна помітити зміну в поведінці партнера раніше за всіх. Проте замість емоційного скандалу вона, найімовірніше, почне збирати факти й аналізувати кожну дрібницю.

7 місце - Козоріг

Козоріг не завжди показує, що його щось зачепило, тому його ревнощі можуть залишатися непомітними. Якщо довіра похитнулася, він це запам'ятає, хоча відкрито демонструвати свої емоції буде не поспішати.

6 місце - Лев

Левам важливо знати, що вони займають особливе місце в житті коханої людини. Якщо партнер раптом починає приділяти забагато уваги комусь іншому, у нього може прокинутися неабияке почуття власності.

5 місце - Овен

Овен довго ходити навколо проблеми не буде: якщо щось його насторожило, про це дізнається весь дім. Емоційна реакція може бути швидкою, зате представники цього знаку нерідко так само швидко відходять після з'ясування стосунків.

4 місце - Риби

Риби дуже тонко відчувають зміни у поведінці коханої людини й можуть надати великого значення навіть невинній дрібниці. А далі фантазія здатна намалювати такий сценарій, що справжній серіал відпочиває.

3 місце - Телець

Тельцю важливо відчувати ґрунт під ногами, особливо коли йдеться про любов. Якщо партнер дає привід сумніватися у своїй відданості, спокійний на перший погляд Телець може стати дуже наполегливим у з'ясуванні правди.

2 місце - Рак

Раки сильно прив'язуються до близьких людей, тому думка про можливу втрату стосунків може бути для них особливо болючою. Замість гучних сцен вони іноді обирають образу, мовчання та довгі внутрішні переживання.

1 місце - Скорпіон

Скорпіону важко миритися з недомовленістю, особливо коли справа стосується кохання. Якщо виникає підозра, він здатний уважно придивитися до кожної деталі - і саме тому в нашому рейтингу отримує перше місце.