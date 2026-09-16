Що стоїть за іменем Соломія: давня історія, значення та сучасна популярність

Характеристика та походження

Ім'я Соломія має давньоєврейське походження. У словнику-довіднику "Власні імена людей", укладеному Ларисою Скрипник та Ніною Дзятківською в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, воно подане разом із варіантом Саломея та пов'язане зі значенням "мир".

Тому символічно ім'я Соломія пов'язують із миром, спокоєм та гармонією. Саме таке трактування найчастіше зустрічається в популярних описах імені.

Цікаво, що Соломія давно присутня саме в українській іменній традиції. У згаданому словнику НАН України ім'я наведене серед уживаних в Україні власних імен, а серед відомих носійок окремо згадується видатна українська співачка Соломія Крушельницька.

Чому Соломія знову популярна

Ім'я не залишилося лише частиною історичної традиції. Воно активно повернулося до сучасного українського вжитку.

За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2026 року Соломія увійшла до десятки найпопулярніших жіночих імен серед новонароджених. Поряд із нею у топі були Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія та Єва.

Особливо помітною популярність імені залишається на заході України. Наприклад, Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що у першому півріччі 2026 року Соломія була другою за популярністю серед дівочих імен на Львівщині - після Софії. У Рівненській області вона також увійшла до переліку найчастіших жіночих імен.

Який характер приписують Соломії

Тут йдеться саме про традиційні та популярні трактування імені, а не про науково встановлену залежність характеру людини від її імені.

Соломію часто описують як дівчину зі спокійною зовнішньою манерою, але сильним внутрішнім стрижнем. Вона може не прагнути постійно бути в центрі уваги, проте має власну думку й неохоче відмовляється від неї під тиском.

Серед позитивних рис носійки імені називають самостійність, відповідальність, щирість і наполегливість. Соломії приписують здатність доводити справи до кінця та захищати людей, які їй справді близькі.

Водночас у традиційних характеристиках є й менш приємна сторона: Соломія може бути впертою, чутливою до критики та довго переживати ситуації, які інші швидко забувають.

У спілкуванні їй часто приписують вибірковість. Така людина може легко підтримувати знайомства, але по-справжньому довіряти лише вузькому колу людей.

Соломія у стосунках

У коханні ім'я традиційно пов'язують із потребою у стабільності, довірі та щирості. Соломії не приписують любові до поверхневих романів - для близьких стосунків їй важливо відчувати емоційну безпеку та повагу.

Якщо вона справді прив'язується до людини, то може бути дуже турботливою та відданою. Проте натомість очікує чесності й не любить маніпуляцій.

Через це Соломія може довго придивлятися до людини перед тим, як повністю їй довіритися.

Які таланти приписують Соломії

У популярних характеристиках цього імені часто зустрічається творча складова. Соломії приписують хороший смак, любов до музики, мистецтва, красивих речей та можливість реалізувати себе у творчих професіях.

Як можна лагідно називати Соломію

Для цього імені існує чимало пестливих форм. Серед них: Соля, Солька, Соломійка, Соломієчка, Соломієнька, Солюня, Солошка, Мія, Люня.

Такі варіанти зафіксовані й у словнику українських власних імен.

Але найзвичнішими у повсякденному мовленні залишаються Соля та Соломійка.

Коли Соломія святкує день ангела

За новим церковним календарем день ангела Соломії припадає на 3 серпня. Цього дня Православна церква України вшановує праведну Соломію-мироносицю.

Водночас дата іменин може відрізнятися залежно від церковної традиції. У календарі Української греко-католицької церкви 1 серпня згадується Соломія - мати семи мучеників Маккавеїв. Тому власниці цього імені можуть відзначати день ангела в одну з цих дат відповідно до своєї конфесії.