Скажіть страхам "ні": як Меркурій у Діві допоможе трьом знакам примножити статки

Цей транзит вимагає логіки та чіткого планування. У найближчі дні не варто покладатися на випадок. Зірки радять не боятися озвучувати свої фінансові бажання, але головна умова успіху — підкріплювати їх залізними фактами та продуманою стратегією.

Кому зірки обіцяють фінансовий прорив

Телець

Попри те, що ви є одним із найуспішніших у фінансовому плані знаків, вас часто переслідує ірраціональний страх втратити все. Остання чверть Місяця у Близнюках 4 вересня - ідеальний час, щоб відпустити цю тривогу.

Зрозумійте: не існує правила, згідно з яким заради грошей треба жертвувати іншими сферами. Дозвольте собі повірити, що ви заслуговуєте на абсолютний успіх без втрат.

Лев

Ваш головний козир цього тижня - баланс прагматизму та внутрішнього голосу. 1 вересня, коли Меркурій у Діві утворить аспект із Марсом у Раку, ви відчуєте потужний імпульс до дій.

Ваші фінансові ідеї будуть правильними, але для їх втілення знадобиться чіткий план. Уникайте імпульсивних покупок чи ризикованих інвестицій, щоб не поставити під загрозу те, що вже маєте.

Козеріг

Північний вузол у Водолії з'єднається з Чорним Місяцем (Ліліт) у Стрільці, що змусить вас кардинально переглянути підхід до заробітку. Ця енергія вимагатиме виходу із зони комфорту.

Довіртеся інтуїції більше, ніж голій практичності. Настав час змусити гроші працювати на вас, а не виснажувати себе дощенту заради чергової кар'єрної сходинки.

Як використати енергію Меркурія

Щоб не злякати грошову удачу цього тижня, експерти радять уникати абстрактних формулювань. Якщо ви просите про підвищення або ведете переговори з клієнтами, використовуйте мову цифр. Меркурій у Діві обожнює деталізацію, таблиці, графіки та чіткі терміни виконання домовленостей.