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Гороскопи 08 жовтня 2026, 20:07

Скорпіон, Козоріг і Водолій: астролог Рубі Міранда обіцяє їм зміни з 8 жовтня

Смуга випробувань добігає кінця, але зміни можуть виявитися неочікуваними
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Три знаки Зодіаку, для яких закінчаться важкі часи (фото: Styler)
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Астролог Рубі Міранда назвала три знаки Зодіаку, для яких період труднощів може поступово завершитися. За її прогнозом, з 8 жовтня на Скорпіонів, Козорогів та Водоліїв чекають нові можливості.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, які саме зміни можуть відбутися та на що варто звернути увагу представникам цих знаків.

Скорпіон

Скорпіони нарешті зможуть відчути, що напружений період поступово втрачає силу. Те, що раніше здавалося безвихідним, може почати вирішуватися завдяки вдалому збігу обставин або важливій розмові.

З 8 жовтня варто більше довіряти власній інтуїції та не боятися приймати рішення. Новий етап може принести Скорпіонам відчуття контролю над ситуацією.

Козоріг

Козорогам останнім часом доводилося докладати багато зусиль, але результати не завжди відповідали очікуванням. З 8 жовтня ситуація може поступово змінитися, а наполеглива робота нарешті почне приносити помітні результати.

Особливо сприятливим цей період може стати для професійних справ і фінансових планів. Головне - не відмовлятися від мети саме тоді, коли з’являється шанс зробити важливий крок уперед.

Водолій

Водолії можуть залишити позаду період сумнівів і постійного пошуку правильного рішення. Після 8 жовтня з’явиться більше ясності, а деякі проблеми, які довго забирали сили, перестануть здаватися такими складними.

Представникам цього знаку варто звернути увагу на нові знайомства та пропозиції - вони можуть відкрити несподівані перспективи. Поступово Водолії відчують більше свободи й повернуть собі бажання будувати плани на майбутнє.

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