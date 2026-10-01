Таро-гороскоп на 1 жовтня: прогнози для Близнюків, Риб та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Паж Мечів

Паж Мечів радить Овнам 1 жовтня бути уважними до інформації та не поспішати з висновками. День може принести новини, важливу розмову або ситуацію, де знадобляться спостережливість і швидка реакція.

Телець

Карта Таро: Королева Мечів

Королева Мечів закликає Тельців мислити тверезо та не дозволяти емоціям впливати на важливі рішення. Варто чітко окреслити свої межі й говорити прямо, особливо якщо йдеться про роботу чи особисті домовленості.

Близнюки

Карта Таро: Маг

Маг - сильна карта для Близнюків, яка символізує ініціативу, впевненість і здатність впливати на перебіг подій. 1 жовтня варто не чекати слушного моменту, а самостійно зробити перший крок до бажаного результату.

Рак

Карта Таро: Верховна Жриця

Верховна Жриця радить Ракам більше довіряти інтуїції та не поспішати розкривати всі свої плани. Деякі відповіді цього дня можуть прийти не через логіку, а через внутрішнє відчуття.

Лев

Карта Таро: Шістка Жезлів

Шістка Жезлів обіцяє Левам відчуття перемоги, визнання або приємний результат після докладених зусиль. Це хороший день, щоб не применшувати власні досягнення та сміливіше заявляти про себе.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Вісімка Пентаклів нагадує Дівам, що результат залежить від наполегливості та уваги до деталей. 1 жовтня краще зосередитися на конкретних завданнях і не боятися монотонної роботи - вона може принести відчутний результат.

Терези

Карта Таро: Справедливість

Карта Справедливість закликає Терезів ухвалювати рішення чесно та зважено. 1 жовтня особливо важливо дотримуватися домовленостей і враховувати не лише власні інтереси, а й наслідки своїх дій.

Скорпіон

Карта Таро: Сімка Мечів, перевернута

Перевернута Сімка Мечів може вказувати на викриття прихованого або повернення до ситуації, яку раніше намагалися оминути. Скорпіонам варто бути максимально чесними із собою та не залишати недомовленостей.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернутий

Перевернутий Лицар Мечів радить Стрільцям пригальмувати й не діяти під впливом першого емоційного імпульсу. Поспішні слова чи рішення 1 жовтня можуть призвести до зайвих конфліктів, тому краще спочатку подумати, а вже потім діяти.

Козоріг

Карта Таро: Король Мечів

Король Мечів символізує логіку, дисципліну та сильну позицію. Козорогам цього дня варто спиратися на факти, чітко формулювати свою думку й не дозволяти чужим емоціям збити себе з курсу.

Водолій

Карта Таро: Туз Мечів

Туз Мечів приносить Водоліям ясність, нову ідею або важливе усвідомлення. 1 жовтня може з’явитися можливість нарешті побачити ситуацію без зайвих ілюзій та ухвалити рішення, яке давно назрівало.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів

Двійка Мечів вказує на ситуацію вибору, коли складно визначитися між двома варіантами. Рибам не варто тиснути на себе - спочатку потрібно зібрати достатньо інформації, а вже потім робити остаточний крок.