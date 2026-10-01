Таро-гороскоп на 1 октября: прогнозы для Близнецов, Рыб и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Паж Мечей

Паж Мечей советует Овнам 1 октября быть внимательными к информации и не торопиться с выводами. День может принести новости, важный разговор или ситуацию, где понадобятся наблюдательность и быстрая реакция.

Телец

Карта Таро: Королева Мечей

Королева Мечей призывает Тельцов мыслить трезво и не позволять эмоциям влиять на важные решения. Следует четко очертить свои границы и говорить прямо, особенно если речь идет о работе или личных договоренностях.

Близнецы

Карта Таро: Маг

Маг - сильная карта для Близнецов, символизирующая инициативу, уверенность и способность влиять на ход событий. 1 октября следует не ждать подходящего момента, а самостоятельно сделать первый шаг к желаемому результату.

Рак

Карта Таро: Верховная Жрица

Верховная Жрица советует Ракам больше доверять интуиции и не торопиться раскрывать все свои планы. Некоторые ответы этого дня могут прийти не по логике, а по внутреннему ощущению.

Лев

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Шестерка Жезлов обещает Львам ощущение победы, признания или приятный результат после приложенных усилий. Это хороший день, чтобы не умалять собственные достижения и смелее заявлять о себе.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей напоминает Девам, что результат зависит от настойчивости и внимания к деталям. 1 октября лучше сосредоточиться на конкретных задачах и не бояться монотонной работы - она может принести ощутимый результат.

Весы

Карта Таро: Справедливость

Карта Справедливость призывает Весов принимать решение честно и взвешенно. 1 октября особенно важно соблюдать договоренности и учитывать не только собственные интересы, но и последствия своих действий.

Скорпион

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Перевернутая Семерка Мечей может указывать на разоблачение скрытого или возвращение к ситуации, которую раньше пытались миновать. Скорпионам следует быть максимально честными с собой и не оставлять недоговорки.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутый

Перевернутый Рыцарь Мечей советует Стрельцам притормозить и бездействовать под влиянием первого эмоционального импульса. Поспешные слова или решения 1 октября могут привести к излишним конфликтам, поэтому лучше сначала подумать, а потом действовать.

Козорыг

Карта Таро: Король Мечей

Король Мечей символизирует логику, дисциплину и сильную позицию. Козорогам в этот день следует опираться на факты, четко формулировать свое мнение и не позволять чужим эмоциям сбить себя с курса.

Водолей

Карта Таро: Туз Мечей

Туз Мечей приносит Водолею ясность, новую идею или важное осознание. 1 октября может появиться возможность наконец-то увидеть ситуацию без лишних иллюзий и принять давно назревавшее решение.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Мечей

Двойка Мечей указывает на ситуацию выбора, когда сложно определиться между двумя вариантами. Рыбам не стоит давить на себя - сначала нужно собрать достаточно информации, а уже потом делать окончательный шаг.