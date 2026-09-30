Таро-гороскоп на 30 вересня: головні прогнози для Тельців, Скорпіонів та інших знаків Зодіаку
Карти Таро підказують, на що звернути увагу представникам усіх знаків Зодіаку 30 вересня. Цього дня комусь варто зосередитися на стосунках, а комусь - на роботі, фінансах і важливих рішеннях.
Styler розповідає детальніше, чого очікувати у середу.
Овен
Карта Таро: Двійка Кубків
На Овнів чекає день гармонії, взаєморозуміння та приємного спілкування. Двійка Кубків може принести теплу зустріч, важливу розмову або зміцнення стосунків із близькою людиною.
Телець
Карта Таро: Десятка Пентаклів
День сприятливий для сімейних справ, фінансових питань і планування майбутнього. Десятка Пентаклів нагадує Тельцям про цінність стабільності, підтримки рідних та результатів, які створюються поступово.
Близнюки
Карта Таро: Двійка Пентаклів
Близнюкам доведеться балансувати між кількома справами одночасно. Карта радить не панікувати через завантаженість і гнучко розподіляти свій час та сили.
Рак
Карта Таро: Королева Пентаклів
Королева Пентаклів обіцяє Ракам спокійний та практичний день. Особливу увагу варто приділити дому, фінансам і власному комфорту - турбота про себе допоможе відновити внутрішню рівновагу.
Лев
Карта Таро: Король Пентаклів
Левам карта радить діяти впевнено та розважливо, особливо у фінансових і робочих питаннях. Король Пентаклів символізує стабільність, практичність і вміння перетворювати зусилля на конкретний результат.
Діва
Карта Таро: Вісімка Пентаклів
30 вересня Дівам варто зосередитися на роботі та вдосконаленні своїх навичок. Вісімка Пентаклів нагадує: наполегливість і увага до деталей допоможуть наблизитися до бажаної мети.
Терези
Карта Таро: Справедливість
Терезам доведеться ухвалити рішення або розставити все по своїх місцях. Карта Справедливість закликає бути чесними із собою та іншими й оцінювати ситуацію без зайвих емоцій.
Скорпіон
Карта Таро: Поміркованість
Для Скорпіонів це день пошуку балансу та внутрішньої гармонії. Поміркованість радить не поспішати, уникати крайнощів і дозволити подіям розвиватися природним шляхом.
Стрілець
Карта Таро: Туз Пентаклів
Стрільцям може випасти шанс, пов'язаний із роботою, грошима або новим практичним проєктом. Туз Пентаклів символізує перспективний початок, тож важливу можливість варто не проґавити.
Козоріг
Карта Таро: Четвірка Пентаклів
Козорогам захочеться тримати все під контролем і не ризикувати зайвим. Четвірка Пентаклів радить берегти те, що вже маєте, але водночас не дозволяти страху змін завадити рухатися вперед.
Водолій
Карта Таро: Зірка
На Водоліїв чекає день надії, натхнення та віри у власні сили. Зірка нагадує, що навіть якщо бажаний результат ще далеко, зараз важливо не відмовлятися від своїх планів і мрій.
Риби
Карта Таро: Королева Кубків
Риби можуть особливо гостро відчувати настрій людей навколо себе. Королева Кубків радить прислухатися до інтуїції, приділити час близьким і не ігнорувати власні емоційні потреби.
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