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Гороскопи 07 жовтня 2026, 05:57

Таро-гороскоп на 7 жовтня: головні прогнози для Овна, Скорпіона та інших знаків Зодіаку

День може поставити запитання, відповідь на яке вже майже лежить на поверхні
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз за картами Таро на 7 жовтня (фото: Styler)
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Карти Таро підказують, на які сфери життя варто звернути увагу знакам Зодіаку 7 жовтня. Для когось день може принести нові можливості, а комусь доведеться зробити важливий вибір або переглянути свої плани.

Styler розповідає, чого очікувати у середу.

Овен

Карта Таро: Дурень

На Овнів чекає день нових починань і несподіваних можливостей. Карта Дурень радить не боятися зробити перший крок, але водночас не діяти зовсім необдумано.

Телець

Карта Таро: Король Пентаклів

Тельцям карта обіцяє стабільність, практичність і впевненість у власних силах. Це вдалий момент, щоб зосередитися на фінансах, роботі та рішеннях, які можуть зміцнити ваше становище.

Близнюки

Карта Таро: Паж Мечів

Близнюкам варто бути уважними до новин, розмов і нової інформації. Паж Мечів радить не робити поспішних висновків і перевіряти факти, перш ніж приймати важливе рішення.

Рак

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Раків 7 жовтня може стати днем теплих зустрічей і щирого взаєморозуміння. Двійка Кубків сприятлива для стосунків, примирення та розмови, яка допоможе зблизитися з важливою людиною.

Лев

Карта Таро: Світ

Леви можуть відчути, що певний важливий етап нарешті наближається до завершення. Карта Світ символізує результат, внутрішню цілісність і можливість перейти до нового розділу без зайвого тягаря минулого.

Діва

Карта Таро: Туз Пентаклів

Дівам карти натякають на нову практичну можливість, яка може мати хороші перспективи. Варто звертати увагу на пропозиції, пов'язані з роботою, грошима або корисними змінами у повсякденному житті.

Терези

Карта Таро: Закохані

Для Терезів головною темою дня можуть стати вибір і стосунки. Карта Закохані радить прислухатися до власних почуттів, але не забувати про відповідальність за рішення, які ви приймаєте.

Скорпіон

Карта Таро: Вежа

Скорпіонам карта Вежа радить бути готовими до різкої зміни планів або несподіваного повороту. Це не обов'язково поганий знак: іноді руйнування старого допомагає звільнити місце для чогось нового.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Стрільці отримують карту руху, рішучості та перемоги. 7 жовтня варто чітко визначити мету й не дозволяти сумнівам збивати вас із обраного курсу.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Козорогам варто зробити ставку на співпрацю та командну роботу. Трійка пентаклів нагадує, що хорошого результату легше досягти, коли кожен учасник справи робить свій внесок.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Для Водоліїв це карта надії, натхнення та віри у власні плани. Зірка радить не відмовлятися від мрії, навіть якщо результат поки здається далеким.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Рибам варто більше довіряти інтуїції та не поспішати розкривати всі свої плани. Верховна Жриця радить уважно спостерігати за ситуацією: важлива відповідь може прийти не через слова, а через внутрішнє відчуття.

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