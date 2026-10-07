Таро-гороскоп на 7 жовтня: головні прогнози для Овна, Скорпіона та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Дурень

На Овнів чекає день нових починань і несподіваних можливостей. Карта Дурень радить не боятися зробити перший крок, але водночас не діяти зовсім необдумано.

Телець

Карта Таро: Король Пентаклів

Тельцям карта обіцяє стабільність, практичність і впевненість у власних силах. Це вдалий момент, щоб зосередитися на фінансах, роботі та рішеннях, які можуть зміцнити ваше становище.

Близнюки

Карта Таро: Паж Мечів

Близнюкам варто бути уважними до новин, розмов і нової інформації. Паж Мечів радить не робити поспішних висновків і перевіряти факти, перш ніж приймати важливе рішення.

Рак

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Раків 7 жовтня може стати днем теплих зустрічей і щирого взаєморозуміння. Двійка Кубків сприятлива для стосунків, примирення та розмови, яка допоможе зблизитися з важливою людиною.

Лев

Карта Таро: Світ

Леви можуть відчути, що певний важливий етап нарешті наближається до завершення. Карта Світ символізує результат, внутрішню цілісність і можливість перейти до нового розділу без зайвого тягаря минулого.

Діва

Карта Таро: Туз Пентаклів

Дівам карти натякають на нову практичну можливість, яка може мати хороші перспективи. Варто звертати увагу на пропозиції, пов'язані з роботою, грошима або корисними змінами у повсякденному житті.

Терези

Карта Таро: Закохані

Для Терезів головною темою дня можуть стати вибір і стосунки. Карта Закохані радить прислухатися до власних почуттів, але не забувати про відповідальність за рішення, які ви приймаєте.

Скорпіон

Карта Таро: Вежа

Скорпіонам карта Вежа радить бути готовими до різкої зміни планів або несподіваного повороту. Це не обов'язково поганий знак: іноді руйнування старого допомагає звільнити місце для чогось нового.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Стрільці отримують карту руху, рішучості та перемоги. 7 жовтня варто чітко визначити мету й не дозволяти сумнівам збивати вас із обраного курсу.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Козорогам варто зробити ставку на співпрацю та командну роботу. Трійка пентаклів нагадує, що хорошого результату легше досягти, коли кожен учасник справи робить свій внесок.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Для Водоліїв це карта надії, натхнення та віри у власні плани. Зірка радить не відмовлятися від мрії, навіть якщо результат поки здається далеким.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Рибам варто більше довіряти інтуїції та не поспішати розкривати всі свої плани. Верховна Жриця радить уважно спостерігати за ситуацією: важлива відповідь може прийти не через слова, а через внутрішнє відчуття.