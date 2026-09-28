Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 28 вересня до 4 жовтня

Овен

Карта Таро: Трійка Мечів

Цього тижня Овнам може відкритися неприємна правда або надійти звістка, яка зачепить за живе. Не поспішайте відповідати гнівом чи шукати помсти - краще дистанціюватися від джерела проблеми та дати собі час відновитися.

Телець

Карта Таро: Сімка Монет

Тельці можуть помітити, що їхні погляди, бажання та пріоритети змінилися. Те, що ще недавно викликало захоплення, тепер може залишати байдужими - і це нормально: зміни відкривають шлях до нових інтересів та можливостей.

Близнюки

Карта Таро: Туз Жезлів

На Близнюків чекає нова іскра - випадкова зустріч або цікава розмова може підштовхнути до незапланованого заняття, подорожі чи хобі. Не бійтеся пробувати щось нове, навіть якщо колись уже відмовилися від подібної ідеї.

Рак

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Ракам цього тижня можуть запропонувати підвищення, нову посаду або розширення професійних обов'язків. Навіть якщо зміни трохи лякають, карти радять не відмовлятися від шансу проявити себе та зробити крок уперед.

Лев

Карта Таро: Суд

Леви можуть почути слова або отримати зворотний зв'язок, які допоможуть по-новому поглянути на власні сили. Цього тижня варто менше сумніватися у собі та більше довіряти своїм талантам - оточення може бачити їх значно чіткіше, ніж ви самі.

Діва

Карта Таро: Лицар Кубків

Для Дів тиждень може пройти під знаком флірту, романтики та приємних зізнань. Не ховайте свої почуття за натяками: якщо хтось вам подобається, саме час зробити перший крок або прямо сказати про свої бажання.

Терези

Карта Таро: Шістка Кубків

Терезів може несподівано повернути в минуле - через зустріч, повідомлення або новину від людини, яку вони давно не бачили. Не відкидайте можливість другого шансу: деякі старі історії можуть отримати зовсім інше продовження.

Скорпіон

Карта Таро: Двійка Жезлів

Скорпіонам варто перетворити звичайні розмови на пошук відповідей: ставте більше запитань, перевіряйте інформацію та не бійтеся сумніватися. До кінця тижня це допоможе краще зрозуміти власні пріоритети та визначитися з подальшими кроками.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Монет

Стрільцям цього тижня не варто все тягнути самостійно. Приймайте допомогу, прислухайтеся до порад і не бійтеся об'єднуватися з людьми, яким довіряєте - разом можна швидше досягти спільної мети.

Козоріг

Карта Таро: Король Кубків

Козорогам доведеться стати тією людиною, яка зберігає спокій, коли навколо киплять емоції. Друзі чи близькі можуть потребувати вашої поради, підтримки та просто вміння вислухати - і цього тижня ви зможете стати для них справжньою опорою.

Водолій

Карта Таро: Колісниця

Водолії можуть опинитися перед новою можливістю, пов'язаною з роботою, переїздом, домом або важливою життєвою ціллю. Будьте уважними до новин і пропозицій: якщо побачите шанс, який відповідає вашим планам, дійте впевнено.

Риби

Карта Таро: Диявол

Рибам варто звернути увагу на звички та стосунки, які забирають занадто багато сил. Не дозволяйте чужим драмам затягнути вас у виснажливий вир - іноді найкраща допомога іншій людині полягає в тому, щоб встановити власні межі.