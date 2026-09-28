Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 28 сентября по 4 октября

Овен

Карта Таро: Тройка Мечей

На этой неделе Овнам может открыться неприятная правда или поступить известие, которое заденет за живое. Не спешите отвечать гневом или мстить - лучше дистанцироваться от источника проблемы и дать себе время восстановиться.

Телец

Карта Таро: Семерка Монет

Тельцы могут заметить, что их взгляды, желания и приоритеты изменились. То, что еще недавно вызывало восхищение, теперь может оставлять безразличными - и это нормально: изменения открывают путь к новым интересам и возможностям.

Близнецы

Карта Таро: Туз Жезлов

Близнецов ждет новая искра - случайная встреча или интересный разговор может подтолкнуть к незапланированному занятию, путешествию или хобби. Не бойтесь пробовать что-нибудь новое, даже если когда-то уже отказались от подобной идеи.

Рак

Карта Таро: Четверка Жезлов

Ракам на этой недели могут предложить повышение, новую должность или расширение профессиональных обязанностей. Даже если изменения немного пугают, карты советуют не отказываться от шанса проявить себя и шагнуть вперед.

Лев

Карта Таро: Суд

Львы могут услышать слова или получить обратную связь, которые помогут по-новому взглянуть на свои силы. На этой неделе стоит меньше сомневаться в себе и больше доверять своим талантам - окружение может видеть их гораздо четче, чем вы сами.

Дева

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Для Дев неделя может пройти под знаком флирта, романтики и приятных признаний. Не скрывайте свои чувства за намеками: если кто-то вам нравится, самое время сделать первый шаг или прямо сказать о своих желаниях.

Весы

Карта Таро: Шестерка Кубков

Весов может неожиданно вернуть в прошлое - через встречу, сообщение или новость от человека, которого они давно не видели. Не исключайте возможность второго шанса: некоторые старые истории могут получить совсем другое продолжение.

Скорпион

Карта Таро: Двойка Жезлов

Скорпионам следует превратить обычные разговоры в поиск ответов: задавайте больше вопросов, проверяйте информацию и не бойтесь сомневаться. К концу недели это поможет лучше понять свои приоритеты и определиться с дальнейшими шагами.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Монет

Стрельцам на этой неделе не стоит все тянуть самостоятельно. Принимайте помощь, прислушивайтесь к советам и не бойтесь объединяться с людьми, которым доверяете - вместе можно быстрее добиться общей цели.

Козерог

Карта Таро: Король Кубков

Козерогам придется стать тем человеком, который сохраняет покой, когда вокруг кипят эмоции. Друзья или близкие могут нуждаться в вашем совете, поддержке и просто умении выслушать - и на этой неделе вы сможете стать для них настоящей опорой.

Водолей

Карта Таро: Колесница

Водолеи могут оказаться перед новой возможностью, связанной с работой, переездом, домом или важной жизненной целью. Будьте внимательны к новостям и предложениям: если увидите шанс, соответствующий вашим планам, действуйте уверенно.

Рыбы

Карта Таро: Дьявол

Рыбам следует обратить внимание на привычки и отношения, которые отнимают слишком много сил. Не позволяйте чужим драмам затащить вас в изнурительный водоворот - иногда лучшая помощь другому человеку состоит в том, чтобы установить собственные границы.