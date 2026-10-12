Таро-гороскоп на тиждень: прогноз для всіх знаків Зодіаку з 12 до 18 жовтня

Овен

Карта Таро: Двійка Монет

На Овнів чекає насичений період, коли доведеться поєднувати кілька справ одночасно та швидко реагувати на нові виклики. Не бійтеся активності: ваша енергійність допоможе впоратися з навантаженням і відкрити нові можливості.

Телець

Карта Таро: Туз Кубків

Тельцям варто прислухатися до своїх почуттів: внутрішній спокій може стати початком чогось нового. Цього тижня можливі цікаве знайомство, романтична іскра, творча ідея або пропозиція, яка подарує натхнення.

Близнюки

Карта Таро: Десятка Монет

Близнюкам час подумати про майбутнє та визначити, чого вони прагнуть у довгостроковій перспективі. Складіть конкретний план, розставте пріоритети й почніть рухатися до своїх цілей маленькими кроками - саме послідовність допоможе закласти міцний фундамент.

Рак

Карта Таро: Сила

Ракам карти нагадують про внутрішню стійкість і здатність долати труднощі, навіть коли емоції беруть гору. Цього тижня не варто відмовлятися від амбітних задумів: сміливе рішення може принести результат, якщо ви діятимете впевнено та не забуватимете про власні потреби.

Лев

Карта Таро: Король Монет

Левам варто проявити лідерські якості та не боятися брати на себе відповідальність. Якщо на роботі чи в особистих справах виникне невизначеність, ваша рішучість і вміння організувати інших допоможуть знайти вихід із ситуації.

Діва

Карта Таро: Маг

На Дів чекає сприятливий період для реалізації задумів, презентації ідей і використання власних талантів. Не відкладайте важливі справи до ідеального моменту: дійте з тим, що вже маєте, а креативність і винахідливість допоможуть подолати перешкоди.

Терези

Карта Таро: Королева Жезлів

Терезам час додати у своє життя більше яскравих вражень і приємного спілкування. Заплануйте невелику подорож, зустріч із друзями або заняття, яке давно вас цікавило, адже відпочинок допоможе відновити сили та повернути натхнення.

Скорпіон

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Скорпіонам варто зосередитися на стабільності та поступовому досягненні важливих цілей. Замість різких кроків оберіть послідовну стратегію: невеликі зміни у фінансах, роботі, побуті чи турботі про себе з часом можуть дати відчутний результат.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Кубків

Стрільцям карти радять уважніше придивитися до того, що вже є в їхньому житті. Ви можете настільки захопитися пошуком нових можливостей, що не помітите наявних переваг, підтримки близьких і досягнень, які заслуговують на визнання.

Козоріг

Карта Таро: Король Мечів

Козерогам доведеться чіткіше визначити власні пріоритети та взяти відповідальність за майбутнє. Цього тижня корисно перетворити мрії на конкретний план: обміркуйте рішення, оцініть ресурси й визначте перші кроки до бажаних змін.

Водолій

Карта Таро: Шістка Жезлів

На Водоліїв чекає період, коли варто сміливіше заявляти про себе та не боятися амбітних цілей. Навчання, творчі проєкти, нові партнерства або подорожі можуть відкрити цікаві перспективи, якщо ви будете готові діяти й докладати зусиль заради результату.

Риби

Карта Таро: Диявол

Рибам варто замислитися, чи не надто часто вони ставлять чужі бажання вище за власні. Цього тижня важливо навчитися відстоювати особисті кордони, чесно говорити про свої потреби й не відчувати провини за прагнення жити відповідно до власних цінностей.