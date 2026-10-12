Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 12 по 18 октября
Новая неделя, которая началась 12-го и продлится до 18 октября, принесет знакам Зодиака новые возможности, важные решения и поводы задуматься над будущим.
Что обещает Таро-гороскоп на неделю каждому из них, рассказывает Styler со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Двойка Монет
Овнов ждет насыщенный период, когда придется совмещать несколько дел одновременно и быстро реагировать на новые вызовы. Не бойтесь активности: ваша энергичность поможет справиться с нагрузкой и открыть новые возможности.
Телец
Карта Таро: Туз Кубков
Тельцам следует прислушиваться к своим чувствам: внутреннее спокойствие может стать началом чего-то нового. На этой неделе возможны интересное знакомство, романтическая искра, творческая идея или предложение, которое подарит вдохновение.
Близнецы
Карта Таро: Десятка Монет
Близнецам пора подумать о будущем и определить, к чему они стремятся в долгосрочной перспективе. Составьте конкретный план, расставьте приоритеты и начните двигаться к своим целям маленькими шагами - именно последовательность поможет заложить прочный фундамент.
Рак
Карта Таро: Сила
Ракам карты напоминают о внутренней стойкости и способности преодолевать трудности, даже когда эмоции одерживают верх. На этой неделе не стоит отказываться от амбициозных замыслов: смелое решение может принести результат, если вы будете действовать уверенно и не забудете о собственных потребностях.
Лев
Карта Таро: Король Монет
Львам стоит проявить лидерские качества и не бояться брать на себя ответственность. Если на работе или в личных делах возникнет неопределенность, ваша решимость и умение организовать других помогут найти выход из ситуации.
Дева
Карта Таро: Маг
Дев ждет благоприятный период для реализации замыслов, презентации идей и использования собственных талантов. Не откладывайте важные дела до идеального момента: действуйте с уже имеющимся, а креативность и изобретательность помогут преодолеть препятствия.
Весы
Карта Таро: Королева Жезлов
Весам пора добавить в свою жизнь больше ярких впечатлений и приятного общения. Запланируйте небольшое путешествие, встречу с друзьями или занятие, которое вас давно заинтересовало, ведь отдых поможет восстановить силы и вернуть вдохновение.
Скорпион
Карта Таро: Девятка Монет
Скорпионам следует сосредоточиться на стабильности и постепенном достижении важных целей. Вместо резких шагов выберите последовательную стратегию: небольшие изменения в финансах, работе, быту или заботе о себе со временем могут дать ощутимый результат.
Стрелец
Карта Таро: Четверка Кубков
Стрельцам карты советуют внимательнее присмотреться к тому, что уже есть в их жизни. Вы можете настолько увлечься поиском новых возможностей, что не заметите имеющихся преимуществ, поддержки близких и достижений, заслуживающих признания.
Козерог
Карта Таро: Король Мечей
Козерогам придется четче определить свои приоритеты и взять ответственность за будущее. На этой неделе полезно превратить мечты в конкретный план: обдумайте решение, оцените ресурсы и определите первые шаги к желаемым изменениям.
Водолей
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Водолеев ждет период, когда стоит смелее заявлять о себе и не бояться амбициозных целей. Обучение, творческие проекты, новые партнерства или путешествия могут открыть интересные перспективы, если вы будете готовы действовать и прилагать усилия для результата.
Рыбы
Карта Таро: Дьявол
Рыбам стоит задуматься, не слишком ли часто они ставят чужие желания выше собственных. На этой неделе важно научиться отстаивать личные границы, честно говорить о своих потребностях и не чувствовать вины за стремление жить в соответствии с собственными ценностями.
Ранее мы писали о знаках Зодиака, которых ждет финансовый успех 12-18 октября.