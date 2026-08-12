Ці речі категорично не можна класти в гаманець: що віщують прикмети і сучасні заборони

Що не варто тримати в гаманці за прикметами

У народних уявленнях гаманець завжди мав особливий статус. Це не просто кишенька для купюр, а місце, де "живуть" гроші. Саме тому до його вмісту ставилися уважніше, ніж до звичайної сумки.

Звідси й пішло чимало прикмет. Частину з них сьогодні сприймають як забобони, але деякі звучать напрочуд логічно навіть без містики.

Старі чеки. Їм приписують символіку вже витрачених грошей. Мовляв, якщо гаманець постійно забитий нагадуваннями про покупки, це не найкраще сусідство для нових купюр. У побутовому сенсі причина ще простіша - чеки накопичуються, рвуться та створюють безлад.

Зім'яті або порвані купюри. У прикметах гроші люблять порядок. Тому банкноти радять не м'яти, не запихати в гаманець абияк і не зберігати разом із непотребом. Вважається, що охайне ставлення до грошей символізує повагу до достатку.

Порожній гаманець. Це одна з найвідоміших прикмет. Особливо її згадують, коли йдеться про новий гаманець: його не радять дарувати порожнім. Усередину кладуть хоча б одну купюру або монету - як символ того, що гроші в ньому не закінчуватимуться.

Непотрібні папірці. Старі списки покупок, записки, талончики, випадкові шматочки паперу - усе це часто роками накопичується між купюрами. У символічному трактуванні такий безлад нібито "забиває" гаманець не лише фізично, а й створює відчуття постійних дрібних витрат.

Сувенірні гроші. Іграшкові купюри, декоративні банкноти та гроші з жартівливими написами деякі забобони теж радять не змішувати зі справжніми. Логіка тут проста: гаманець начебто має бути призначений для реальних грошей, а не для їхніх імітацій.

Чужі купюри, які ви носите місяцями. Якщо вам дали гроші, щоб передати іншій людині, не варто перетворювати гаманець на їхнє постійне сховище. У прикметах вважається, що чужі гроші не повинні надовго "затримуватися" у чужому гаманці.

Народні вірування пояснюють, що саме не можна носити в гаманцях і чому (фото: magnific.com)

Це саме народні та сучасні забобонні уявлення. Але є речі, які краще не носити в гаманці вже не через прикмети.

Що краще прибрати з гаманця вже сьогодні

Тут містика закінчується і починається звичайна побутова безпека.

PIN-код від банківської картки. Якщо ви записали код на папірці й поклали його в той самий гаманець, де лежить картка, краще негайно прибрати таку записку. У разі втрати гаманця зловмисник отримує одразу і картку, і підказку до неї.

Паролі та коди доступу. Логіни, паролі від акаунтів, резервні коди та іншу конфіденційну інформацію теж не варто носити на папірцях разом із картками та документами.

Усі картки, які у вас є. Якщо щодня користуєтеся двома картками, немає великого сенсу носити із собою ще п'ять. Втрата гаманця тоді перетвориться на набагато більшу проблему.

Документи, які вам сьогодні не потрібні. Паспортні дані, різноманітні посвідчення, копії документів - усе це не повинно без потреби їздити з вами містом. Гаманець краще не перетворювати на переносний архів персональної інформації.

Старі дисконтні картки. Ця категорія особливо підступна: одну картку шкода викинути, другу теж, а через рік гаманець уже не закривається. Залиште лише ті, якими справді користуєтеся.

Засохлі квитанції та папірці з номерами телефонів. Якщо інформація більше не потрібна, їй не місце в гаманці. Чим менше зайвого всередині, тим простіше помітити, якщо загубилася важлива річ.

Ліки або дрібні таблетки без упаковки. Навіть якщо здається зручним покласти їх "на всяк випадок", гаманець для цього не найкраще місце. Особливо коли незрозуміло, що саме лежить усередині.

Є й зовсім просте правило, яке об'єднує старі прикмети із сучасним здоровим глуздом: гаманець не повинен бути складом усього, що шкода викинути.

Якщо прибрати з нього старі чеки, непотрібні картки, записки та зайві документи, залишити купюри охайними, а важливі коди зберігати окремо, він стане набагато зручнішим.