Венера переходить у Терези: яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня

Що означає перехід Венери у Терези

6 серпня Венера здійснить інгресію до знаку Терезів. За словами Соловйової, це одне з найкращих положень для планети.

Венера пов’язана з гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантом і партнерством. У Терезах її вплив може особливо яскраво проявитися у стосунках, питаннях співпраці, грошах і творчій реалізації.

Астролог радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбувається цей перехід. Саме у відповідній сфері життя може змінитися характер процесів, які вже тривають.

Венера залишатиметься у сьомому знаку Зодіаку до 10 вересня 2026 року.

Кому Венера принесе найбільше удачі

Позитивний вплив Венери у період із 6 серпня до 10 вересня найбільше відчують представники п’яти знаків Зодіаку:

Терези

Водолій

Близнюки

Лев

Стрілець.

Для них цей період може відкрити нові можливості у стосунках, фінансах, творчості та партнерських проєктах. Активності, які раніше розвивалися повільно або не давали бажаного результату, здатні перейти у нову площину.

Особливо важливими можуть стати питання, пов’язані з взаєминами, мистецтвом, дизайном, дипломатією, судочинством і спільними фінансовими справами.

Кому варто бути обережнішими

Уважніше до впливу Венери у Терезах астролог радить поставитися:

Козорогам

Овнам

Ракам.

У цей період їм варто обережніше діяти у фінансових питаннях, партнерстві та особистих стосунках. Перед важливими рішеннями бажано уважно оцінювати ситуацію та не поспішати з висновками.

Які сфери можуть змінитися

За словами Соловйової, з 6 серпня до 10 вересня у нову площину можуть перейти процеси, пов’язані з:

індустрією краси

дизайном

мистецтвом

творчістю

дипломатією

судочинством

партнерством

фінансами

особистими та діловими взаєминами.

Цей період може підштовхнути до оновлення домовленостей, пошуку гармонії у стосунках, розвитку творчих здібностей і зміни підходу до фінансових питань.