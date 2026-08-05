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Гороскопи 05 серпня 2026, 12:00

Венера переходить у Терези: яким знакам Зодіаку найбільше пощастить до вересня

Зміни можуть торкнутися грошей, партнерства та важливих рішень
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловйова Катерина Соловйова Експерт Астролог
Чого чекати знакам Зодіаку до 10 вересня (фото: Freepik)
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6 серпня Венера, яка відповідає за гармонію, красу, фінанси, творчість, партнерство та стосунки, перейде у знак Терезів. У цьому положенні планета перебуватиме до 10 вересня 2026 року та може помітно змінити перебіг подій у важливих сферах життя.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, які знаки Зодіаку відчують позитивний вплив Венери, а кому в цей період варто бути уважнішими.

Що означає перехід Венери у Терези

6 серпня Венера здійснить інгресію до знаку Терезів. За словами Соловйової, це одне з найкращих положень для планети.

Венера пов’язана з гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантом і партнерством. У Терезах її вплив може особливо яскраво проявитися у стосунках, питаннях співпраці, грошах і творчій реалізації.

Астролог радить перевірити, в якому секторі особистого радиксу відбувається цей перехід. Саме у відповідній сфері життя може змінитися характер процесів, які вже тривають.

Венера залишатиметься у сьомому знаку Зодіаку до 10 вересня 2026 року.

Кому Венера принесе найбільше удачі

Позитивний вплив Венери у період із 6 серпня до 10 вересня найбільше відчують представники п’яти знаків Зодіаку:

  • Терези
  • Водолій
  • Близнюки
  • Лев
  • Стрілець.

Для них цей період може відкрити нові можливості у стосунках, фінансах, творчості та партнерських проєктах. Активності, які раніше розвивалися повільно або не давали бажаного результату, здатні перейти у нову площину.

Особливо важливими можуть стати питання, пов’язані з взаєминами, мистецтвом, дизайном, дипломатією, судочинством і спільними фінансовими справами.

Кому варто бути обережнішими

Уважніше до впливу Венери у Терезах астролог радить поставитися:

  • Козорогам
  • Овнам
  • Ракам.

У цей період їм варто обережніше діяти у фінансових питаннях, партнерстві та особистих стосунках. Перед важливими рішеннями бажано уважно оцінювати ситуацію та не поспішати з висновками.

Які сфери можуть змінитися

За словами Соловйової, з 6 серпня до 10 вересня у нову площину можуть перейти процеси, пов’язані з:

  • індустрією краси
  • дизайном
  • мистецтвом
  • творчістю
  • дипломатією
  • судочинством
  • партнерством
  • фінансами
  • особистими та діловими взаєминами.

Цей період може підштовхнути до оновлення домовленостей, пошуку гармонії у стосунках, розвитку творчих здібностей і зміни підходу до фінансових питань.

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Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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