Венера переходит в Весы: каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября
6 августа Венера, которая отвечает за гармонию, красоту, финансы, творчество, партнерство и отношения, перейдет в знак Весов. В этом положении планета будет находиться до 10 сентября 2026 и может заметно изменить ход событий в важных сферах жизни.
Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака ощутят положительное влияние Венеры, а кому в этот период стоит быть внимательнее.
Что означает переход Венеры в Весы
6 августа Венера осуществит ингрессию к знаку Весов. По словам Соловьевой, это одно из лучших положений планеты.
Венера связана с гармонией, красотой, деньгами, творчеством, искусством, мастерством, талантом и партнерством. В Весах ее влияние может особенно ярко проявиться в отношениях, вопросах сотрудничества, деньгах и творческой реализации.
Астролог рекомендует проверить, в каком секторе личного радикса происходит этот переход. Именно в соответствующей сфере жизни может измениться характер уже продолжающихся процессов.
Венера будет оставаться в седьмом знаке Зодиака до 10 сентября 2026 года.
Кому Венера принесет больше всего удачи
Положительное влияние Венеры в период с 6 августа по 10 сентября больше всего ощутят представители пяти знаков Зодиака:
- Весы
- Водолей
- Близнецы
- Лев
- Стрелец.
Для них этот период может открыть новые возможности в отношениях, финансах, творчестве и партнерских проектах. Активности, которые раньше развивались медленно или не давали желаемого результата, способны перейти в новую плоскость.
Особо важными могут стать вопросы, связанные с взаимоотношениями, искусством, дизайном, дипломатией, судопроизводством и общими финансовыми делами.
Кому следует быть осторожнее
Внимательнее к влиянию Венеры в Весах астролог советует отнестись:
- Козерогам
- Овнам
- Раком.
В этот период им следует более осторожно действовать в финансовых вопросах, партнерстве и личных отношениях. Перед важными решениями лучше внимательно оценивать ситуацию и не спешить с выводами.
Какие сферы могут измениться
По словам Соловьевой, с 6 августа по 10 сентября в новую плоскость могут перейти процессы, связанные с:
- индустрией красоты
- дизайном
- искусством
- творчеством
- дипломатией
- судопроизводством
- партнерством
- финансами
- личными и деловыми отношениями.
Этот период может подтолкнуть к обновлению договоренностей, поиску гармонии в отношениях, развитию творческих способностей и изменению подхода к финансовым вопросам.
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