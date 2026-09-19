Не всі знаки Зодіаку поставлять крапку: Терези та Рак здатні пробачити зраду

12 місце - Скорпіон

Скорпіону пробачити зраду найскладніше, адже він дуже цінує довіру і може надовго запам'ятати біль від обману. Навіть якщо почуття залишилися, повернути колишню довіру буде надзвичайно важко.

11 місце - Лев

Лев сприймає зраду не лише як обман, а й як удар по власній гідності. Він може вислухати пояснення, але пробачити людину, яка свідомо принизила його довіру, йому непросто.

10 місце - Овен

Овен здатен різко розірвати стосунки, якщо дізнається про зраду. Першою реакцією часто стає гнів, і лише згодом він може замислитися, чи варто давати партнеру другий шанс.

9 місце - Козоріг

Козеріг серйозно ставиться до вірності та домовленостей у стосунках. Якщо довіра зруйнована, він може залишитися поруч лише за умови, що побачить реальні зміни, а не самі вибачення.

8 місце - Діва

Діва довго аналізуватиме причини зради та намагатиметься зрозуміти, що саме пішло не так. Вона може пробачити, але забути деталі ситуації буде значно складніше.

7 місце - Телець

Телець дуже цінує стабільність і тривалі стосунки, тому не завжди готовий одразу все перекреслити. Якщо партнер щиро розкаявся, представник цього знаку може спробувати почати все з чистого аркуша.

6 місце - Водолій

Водолій здатен подивитися на зраду досить раціонально та вислухати позицію партнера. Але якщо він вирішить, що довіру вже неможливо відновити, то може піти без зайвих драм.

5 місце - Близнюки

Близнюки можуть дати другий шанс, особливо якщо між партнерами залишилися сильні почуття. Для них важливо почути чесне пояснення і зрозуміти, чи є сенс продовжувати ці стосунки.

4 місце - Стрілець

Стрілець не любить жити минулим і може спробувати залишити образу позаду. Якщо партнер визнає свою провину та не повторює помилки, представник цього знаку здатен знову відкритися.

3 місце - Риби

Риби дуже сильно прив'язуються до близьких людей і можуть пробачити навіть серйозну помилку, якщо все ще кохають. Іноді вони дають партнеру ще один шанс, сподіваючись, що стосунки вдасться врятувати.

2 місце - Терези

Терези не люблять різких розривів і часто намагаються знайти компроміс навіть після серйозної кризи. Вони можуть пробачити зраду, якщо бачать щире каяття та готовність обох партнерів відновлювати стосунки.

1 місце - Рак

Рак найбільше з усіх знаків схильний дати коханій людині другий шанс, особливо якщо між ними є сильний емоційний зв'язок. Він може довго переживати зраду, але любов, спільні спогади та бажання зберегти сім'ю іноді переважують образу.