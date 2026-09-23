Значення імені Мілана: походження, іменини та характер носійки

Цікаві факти про походження

За даними порталу Behind the name, найпоширеніша версія пов'язує Мілану зі слов'янським коренем milŭ, який має значення "милий", "дорогий", "любий", "приємний". Мілана є жіночою формою імені Мілан.

Тобто саме значення імені можна передати як "мила", "улюблена", "дорога". У слов'янській традиції подібні імена нерідко мали характер побажання дитині - бути доброю, приємною та улюбленою.

Цікаво, що ім'я Мілана зустрічається не лише в Україні. Воно використовується також у сербській, хорватській, білоруській та інших слов'янських мовних традиціях.

Який характер "носять" Мілани

У популярних описах імені Мілану часто пов'язують із доброзичливістю, товариськістю, емоційністю та вмінням знаходити спільну мову з людьми.

Водночас носійку цього імені описують не як виключно м'яку людину. Їй приписують внутрішню впевненість, самостійність і здатність відстоювати власну думку.

Символічно ім'я поєднує дві риси: тепле ставлення до людей і достатньо сильний характер. Звісно, такі характеристики є традиційними уявленнями про ім'я, а не науковим прогнозом особистості.

Цікаві факти про ім'я Мілана

Жіноча форма імені Мілан. Саме так його визначають ономастичні довідники.

Не пов'язане безпосередньо з назвою італійського міста Мілан. Ім'я та назва міста мають різне походження, хоча їхнє звучання часто створює таку асоціацію.

Має багато споріднених форм. До близьких слов'янських імен належать Мілена, Міла, Міліца та інші імена з коренем mil-.

Пестливі форми: Міланка, Мілочка, Мілуся, Мілуня, Ланочка.

В українському звертанні правильно казати "Мілано".

Мілана - серед популярних імен в Україні

Ім'я справді помітне серед сучасних виборів українських батьків. Наприклад, у переліку найпопулярніших імен, які обирали для новонароджених у першому півріччі 2026 року на території Хмельницького міжрегіонального управління Мін'юсту, є і Мілана.

Тож ім'я, яке має давній слов'янський корінь, сьогодні звучить цілком сучасно й залишається популярним серед батьків.

Коли день ангела у Мілани

Окремого загальновизнаного дня пам’яті святої саме з ім'ям Мілана у церковному календарі немає. Тому питання іменин краще узгоджувати зі священником залежно від того, на честь якої святої було обране церковне ім'я дитини.