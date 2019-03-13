Дети плачут под завалами школы: первые видео с места страшного ЧП в Нигерии

Обрушение школы произошло как раз в разгар занятий

Обрушение школы произошло в нигерийском портовом городе Лагос. Трагедия случилась 13 марта около 10:00, когда в учебном заведении проходили занятия, сообщает The Guardian Nigeria.

Известно, что кроме школы в трехэтажном здании находится еще несколько учреждений, в которых также были люди.

Обрушение школы в Нигерии (фото: соцсети)

Сообщается, что под завалами находится около 100 человек. На месте работают спасатели, медики и полиция. По последним данным, из-под завалов удалось достать 10 учеников.

Обрушение школы в Нигерии (видео: YouTube/Nigerian Tribune)

По информации издания, люди слышат детские крики и плач из-под завалов.

"Это ужасно. Родители плачут. Это зрелище невозможно выносить", - сообщают местные жители.

Обрушение школы в Нигерии (видео: YouTube/Channels Television)

О причинах обрушения пока не сообщается. Однако отмечается, что в Нигерии нередко случаются обрушения многоэтажных зданий из-за использования дешевых строительных материалов, а также низких требований безопасности.

Обрушение школы в Нигерии (видео: YouTube/Awe Dare)

К слову, в 2016 году более 100 человек погибли, когда в юго-восточной Нигерии была разрушена церковь.

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