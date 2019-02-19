Экс-министра сняли с самолета МАУ: все подробности громкого скандала

Павел Шеремета заявил о случившемся в полицию и будет разбираться с МАУ в суде

С самым крупным украинским авиаперевозчиком МАУ время от времени возникают громкие скандалы. Так, недавно львовский представитель компании МАУ снял с рейса известного украинского менеджера-экономиста, экс-министра экономического развития и торговли Украины Павла Шеремету.

Об этом сам экономист написал на своей странице в Facebook.

"Львовский представитель Fly UIA снял меня с рейса PS36 на Киев "из-за неуплаты установленного тарифа", несмотря на действительный авиабилет и оплаченный дополнительный багаж. Багаж, который был у меня сегодня, ровно тот же, с которым я всегда летаю уже 20 лет по Украине, в том числе этой авиакомпанией. Считаю такие действия МАУ противоправными, о чем заявил в отделе полиции", - сообщил Павел Шеремета.

В комментариях к посту он объяснил ситуацию более подробно. По словам Шереметы, представитель МАУ писал ему в личные сообщения, что в его случае отказ в посадке на самолет была "по причине несоответствия количества ручной клади приобретенному тарифу".

Однако Шеремета уточнил, что оплатил дополнительный багаж и в качестве доказательства несколкько раз добавил к посту квитанцию об оплате.

Фото: Фото квитанции об оплате дополнительной единицы (facebook.com/Павел Шеремета)

"Это ровно тот самый багаж, с которым я успешно вылетел МАУ из Борисполя во Львов в четверг. В моем случае было две единицы ручной клади, вторая была оплачена согласно правилам компании", - уточнил он.

В комментариях к посту представитель компании МАУ снова написал, что, в соответствии с деталями бронирования Павла Шереметы, "было оплачено одно дополнительное место ручной клади весом до 5 килограммов. Однако, другой багаж, который планировался к перевозке, превышал допустимые нормы перевозки ручной клади на рейсах МАУ, и не был оплачен согласно установленных тарифов".

Павел Шеремета заявил в полицию о случившемся.

"Во-первых, я подал в полицию. Поэтому мы теперь дебатировать с ними в суде о нарушении прав гражданина а также чести и достоинства. Во-вторых, прекращаю любое сотрудничество с МАУ - пусть посмотрят на мою карточку Panorama, сколько средств они сегодня теряют", - добавил экс-министр.

Пользователи соцсети возмутились такому случаю и поддержали Шеремету. В комментариях к посту известного экономиста Евгений Рубльовский написал, что недавно также летал МАУ в Тель-Авив и тоже имел споры относительно багажа. Дмитрий Цимбаленко отметил, что сам старается всячески избегать услуг МАУ. Антон Витязь попросил Павла Шеремету сообщать публично о ходе суда. По его словам, надо создать прецедент и схему, по которой каждый подобный случай будет проходить через суд.

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