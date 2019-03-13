В Киеве ограбили семью самого сильного человека Украины

Украинский богатырь Александр Лашин возмущен из-за бездействия полиции

В Киеве ограбили семью Александра Лашина - самого сильного человека Украины. Инцидент произошел на Центральном железнодорожном вокзале столице. Супруга с дочерью стронгмена были на вокзале, когда у дочери Лашина грабители вытянули кошелек. Об этом сообщил сам стронгмен в Facebook.

По его словам, дело даже не в деньгах или их сумме, а в том, что ребенок пережил сильнейший стресс после инцидента.

"И дело не в том, сколько было денег в нем! Дети иначе взрослых реагируют на такие ситуации! Это неожиданный шок и боль!" - пишет Лашин.

Украинский богатырь сообщает, что регулярно слышит от знакомых о случаях воровства на киевском вокзале. Он удивляется, почему полиция бездействует на таком большом объекте стратегического значения.

Согласно статистике, утверждает Александр, только за первое полугодие 2018 года на территории вокзала произошло более 400 преступлений (это только те, кто обратился).

Семью Александра Лашина ограбили в Киеве (фото: facebook.com)

Отметим, что 37-летний Александр Лашин - шестикратный победитель соревнования "Самый сильный человек Украины".

Также украинский богатырь неоднократный рекордсмен Украины и мира по стронгмену и двукратный чемпион мира в команде 2014 и 2016 года.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло дерзкое ограбление - из квартиры вынесли все ценности и даже собаку.

Также мы сообщали, что в Одесской области няня, присматривающая за ребенком, регулярно обворовывала его мать. Ей удалось вынести ценности на 22 тысячи гривен.

К слову, недавно в Харькове на улице Врубеля неизвестные взорвали и ограбили банкомат ПриватБанка.