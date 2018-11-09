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В Киеве на улице обстреляли и задули газом мужчину

STYLERПроисшествия    09.11.2018 - 10:53
Фото: полиция (РБК-Украина)
Фото: полиция (РБК-Украина)

Пострадавший получил два ранения

В Киеве по адресу улица Энтузиастов, 47, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Инцидент произошел вечером 8 ноября, сообщает "Информатор".

Отмечается, что пострадавший после нападения был госпитализирован.

Как выяснили патрульные, поздно вечером мужчину по дороге к своему подъезду избили неизвестные, затем "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него. В итоге пострадавший получил два ранения. 

После преступления нападавшие скрылись.

На месте происшествия приехали медики и патрульные. Следственно-оперативная группа провела необходимую работу.

В Киеве на улице обстреляли и задули газом мужчинуСкрин: kiev.informator.ua

Что стало причиной нападения, в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что недавно в центре Бердянска Запорожской области произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Напомним, возле Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по лесорубам. 

Также мы писали о том, что в Киевской области директора агрофирмы застрелил своего подчиненного. 

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Видео: РБК-Украина

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