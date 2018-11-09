В Киеве на улице обстреляли и задули газом мужчину

Пострадавший получил два ранения
В Киеве по адресу улица Энтузиастов, 47, произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Инцидент произошел вечером 8 ноября, сообщает "Информатор".
Отмечается, что пострадавший после нападения был госпитализирован.
Как выяснили патрульные, поздно вечером мужчину по дороге к своему подъезду избили неизвестные, затем "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него. В итоге пострадавший получил два ранения.
После преступления нападавшие скрылись.
На месте происшествия приехали медики и патрульные. Следственно-оперативная группа провела необходимую работу.
Скрин: kiev.informator.ua
Что стало причиной нападения, в настоящее время неизвестно.
Ранее сообщалось, что недавно в центре Бердянска Запорожской области произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.
Напомним, возле Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по лесорубам.
Также мы писали о том, что в Киевской области директора агрофирмы застрелил своего подчиненного.
Видео: РБК-Украина