У Києві на вулиці обстріляли та задули газом чоловіка

Постраждалий отримав два поранення
У Києві за адресою вулиця Ентузіастів, 47, сталася стрілянина, в результаті якої постраждав чоловік. Інцидент стався ввечері 8 листопада, повідомляє "Інформатор".
Зазначається, що постраждалий був госпіталізований після нападу.
Як з'ясували патрульні, пізно ввечері чоловіка по дорозі до свого під'їзду побили невідомі, а потім "задули" газовим балончиком та кілька разів вистрілили в нього. В результаті потерпілий отримав два поранення.
Після злочину нападники втекли.
На місці події приїхали медики і патрульні. Слідчо-оперативна група провела необхідну роботу.
Скрін: kiev.informator.ua
Що стало причиною нападу, в даний час невідомо.
Раніше повідомлялося, що недавно в центрі Бердянська Запорізької області сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини.
Нагадаємо, біля Слов'янська Донецької області невідомі відкрили вогонь з вогнепальної зброї по лісорубам.
Також ми писали про те, що в Київській області директора агрофірми застрелив свого підлеглого.
Відео: РБК-Україна