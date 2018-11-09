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У Києві на вулиці обстріляли та задули газом чоловіка

STYLERПодії    09.11.2018 - 10:53
Фото: поліція (РБК-Україна)
Фото: поліція (РБК-Україна)

Постраждалий отримав два поранення

У Києві за адресою вулиця Ентузіастів, 47, сталася стрілянина, в результаті якої постраждав чоловік. Інцидент стався ввечері 8 листопада, повідомляє "Інформатор".

Зазначається, що постраждалий був госпіталізований після нападу.

Як з'ясували патрульні, пізно ввечері чоловіка по дорозі до свого під'їзду побили невідомі, а потім "задули" газовим балончиком та кілька разів вистрілили в нього. В результаті потерпілий отримав два поранення.

Після злочину нападники втекли.

На місці події приїхали медики і патрульні. Слідчо-оперативна група провела необхідну роботу.

У Києві на вулиці обстріляли та задули газом чоловікаУ Києві на вулиці обстріляли та задули газом чоловікаСкрін: kiev.informator.ua

Що стало причиною нападу, в даний час невідомо.

Раніше повідомлялося, що недавно в центрі Бердянська Запорізької області сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини.

Нагадаємо, біля Слов'янська Донецької області невідомі відкрили вогонь з вогнепальної зброї по лісорубам.

Також ми писали про те, що в Київській області директора агрофірми застрелив свого підлеглого.

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Відео: РБК-Україна

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