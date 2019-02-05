Настоящий ковбой: подозреваемый устроил полиции вестерн с перестрелкой

Мужчину с 2017 года ищут по подозрению в убийстве

В Любашевском районе Одесской области операция полиции по задержанию подозреваемого обернулась настоящим вестерном с верховой ездой и перестрелкой. Об этом сообщило издание "Факты".

Как сообщили в Раздельнянском отделе полиции, злоумышленник, которого разыскивали с 2017 года по подозрению в убийстве, "артистично вскочил на коня" и, возомнив себя ковбоем, попытался скрыться. Он преодолел заграждение и даже сбил с ног полицейского. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось стрелять.

Тот самый "ковбой" (фото: fakty.ua)

Полицейские выстрели из травматического пистолета и попали в голову мужчине, которому практически удалось сбежать. После этого "ковбоя" задержали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В полиции утверждают, что с лошадью также все в порядке: ее уже осмотрел ветеринар. Однако, по другим данным, животное также получило ранение.

Верный конь "ковбоя" (фото: fakty.ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что убийцу двух человек на Барском шоссе в Виннице признали виновным и отпустили на свободу прямо из зала суда.

Также мы писали о том, что мужчина, который выстрелил ребенку в глаз 1 февраля на Лесном массиве в Киеве, рассказал свою версию произошедшего.

К слову, недавно в киевском жилом массиве "Соцгородок" 35-летний мужчина получил ранение в живот, заступившись за прохожую.