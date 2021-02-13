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Снегопады в Украине: как областные центры справляются со снежным циклоном

Автор: Styler

На Украину обрушился снежный циклон. Местами ему предшествовал ледяной дождь. Такая погода – настоящее испытание для коммунальных служб: работать нужно незамедлительно, а иногда – круглые сутки без перерыва на сон.

Смотрите нашу подборку, как областные центры справляются со снежным циклоном.

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Так, в Днепре погода резко ухудшилась после обеда в пятницу, 12 февраля. В Днепре при минусовой температуре после сильного дождя выпало больше 15 см снега!

В городе разработаны специальные маршруты снегоочистки и посыпки, чтобы в максимально сжатые сроки сделать весь город проездным. Не скажешь так о Сумах, где на целые сутки две фуры застряли в снегу и перегородили проезд другому транспорту.

В Днепре в первую очередь обеспечивается безопасность движения на особо опасных участках – мостах, путепроводах, на подъёмах и спусках, а также подъездах к больницам. Для этого коммунальщики работали всю ночь.

В Киеве такие дороги оказались в снежной ловушке.

Во Львове мэр Садовой делал хайповые видео о том, что он виноват в снегопаде и демонстративно махал лопатой.

В уборке снега в Днепре задействовали 139 единиц спецтехники и 16 бригад дорожных рабочих. Высыпано 3100 тонн смеси. Что интересно: в городе за предыдущие 5 лет заменили около 30 % коммунальной техники на новую. Она гибридная: может работать зимой как снегоочистная и посыпочная, летом – как подметально-уборочная и поливомоечная. Это дает определенную экономию городской казны.

В Днепре, в отличие от многих других городов страны, чистят не только центральные улицы, но и внутриквартальные проезды, тротуары. Для уборки последних задействовали 35 единиц специальной техники.

Но, видимо, забыли о тех, кто ходит пешком в Одессе: здесь людям нужно протаптывать дорожки в обход упавших деревьев и проводов.

Не забыли в Днепре и про муниципальный транспорт. Всю ночь коммунальщики и специальные снегоуборочные трамваи чистили трамвайные пути от слоя снега и льда. Результат: утром 13 февраля все трамваи и троллейбусы вышли на маршруты по графику.

Напомним, сегодня, 13 февраля, на севере и в центре Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -3 градусов, однако ночью сильные морозы будут наблюдаться во всех регионах.

Также РБК-Украина писало, что из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

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