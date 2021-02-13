Снігопади в Україні: як обласні центри справляються зі сніговим циклоном

Так, у Дніпрі погода різко погіршилася після обіду в п'ятницю, 12 лютого. У Дніпрі при мінусовій температурі після сильного дощу випало понад 15 см снігу!

У місті розроблені спеціальні маршрути снігоочищення та посипання, щоб у максимально стислі терміни зробити все місто проїзним.

Не скажеш так про Суми, де на цілу добу дві фури застрягли в снігу і перегородили проїзд іншому транспорту.

У Дніпрі в першу чергу забезпечується безпека руху на особливо небезпечних ділянках – мостах, шляхопроводах, на підйомах і спусках, а також під'їздах до лікарень. Для цього комунальники працювали всю ніч.

У Києві такі дороги опинилися у сніговій пастці.

У Львові мер Садовий робив хайпові відео про те, що він винен в снігопаді і демонстративно махав лопатою.

У прибиранні снігу в Дніпрі задіяли 139 одиниць спецтехніки та 16 бригад дорожніх робітників. Висипано 3100 тонн суміші. Що цікаво: в місті за попередні 5 років замінили близько 30 % комунальної техніки на нову. Вона гібридна: може працювати взимку як для чистки снігу, влітку – як підмітально-прибиральна і поливомийні. Це дає певну економію міської скарбниці.

У Дніпрі, на відміну від багатьох інших міст країни, чистять не тільки центральні вулиці, але і внутрішньоквартальні проїзди, тротуари. Для прибирання останніх задіяно 35 одиниць спеціальної техніки.

Але, мабуть, забули про тих, хто ходить пішки в Одесі: тут людям треба торувати доріжки в обхід повалених дерев і проводів.

Не забули в Дніпрі і про муніципальний транспорт. Всю ніч комунальники і спеціальні снігоприбиральні трамваї чистили трамвайні колії від шару снігу і льоду. Результат: вранці 13 лютого всі трамваї і тролейбуси вийшли на маршрути за графіком.