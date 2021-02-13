Снігопади в Україні: як обласні центри справляються зі сніговим циклоном

На Україну повалився сніговий циклон. Місцями йому передував крижаний дощ. Така погода – справжнє випробування для комунальних служб: працювати потрібно негайно, а іноді – цілодобово без перерви на сон.
Дивіться нашу добірку, як обласні центри справляються зі сніговим циклоном.
Так, у Дніпрі погода різко погіршилася після обіду в п'ятницю, 12 лютого. У Дніпрі при мінусовій температурі після сильного дощу випало понад 15 см снігу!
У місті розроблені спеціальні маршрути снігоочищення та посипання, щоб у максимально стислі терміни зробити все місто проїзним.
Не скажеш так про Суми, де на цілу добу дві фури застрягли в снігу і перегородили проїзд іншому транспорту.
У Дніпрі в першу чергу забезпечується безпека руху на особливо небезпечних ділянках – мостах, шляхопроводах, на підйомах і спусках, а також під'їздах до лікарень. Для цього комунальники працювали всю ніч.
У Києві такі дороги опинилися у сніговій пастці.
У Львові мер Садовий робив хайпові відео про те, що він винен в снігопаді і демонстративно махав лопатою.
У прибиранні снігу в Дніпрі задіяли 139 одиниць спецтехніки та 16 бригад дорожніх робітників. Висипано 3100 тонн суміші. Що цікаво: в місті за попередні 5 років замінили близько 30 % комунальної техніки на нову. Вона гібридна: може працювати взимку як для чистки снігу, влітку – як підмітально-прибиральна і поливомийні. Це дає певну економію міської скарбниці.
У Дніпрі, на відміну від багатьох інших міст країни, чистять не тільки центральні вулиці, але і внутрішньоквартальні проїзди, тротуари. Для прибирання останніх задіяно 35 одиниць спеціальної техніки.
Але, мабуть, забули про тих, хто ходить пішки в Одесі: тут людям треба торувати доріжки в обхід повалених дерев і проводів.
Не забули в Дніпрі і про муніципальний транспорт. Всю ніч комунальники і спеціальні снігоприбиральні трамваї чистили трамвайні колії від шару снігу і льоду. Результат: вранці 13 лютого всі трамваї і тролейбуси вийшли на маршрути за графіком.
Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, на півночі та у центрі України очікуються снігопади. Температура повітря вдень коливатиметься від -13 до -3 градусів, проте вночі сильні морози будуть спостерігатися в усіх регіонах.
Також РБК-Україна писало, що з-за снігового циклону у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.