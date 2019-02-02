Сценарий комедии: полиция ответила на "резонансное похищение" девушек

Сообщается, что подруги забыли про девушку, а последняя решила их найти с помощью полиции

В Киеве около 6:30 девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что двух ее подруг похитили возле станции метро Осокорки. После получения информации правоохранители ввели план "Перехват" и начали поиски девушки. Как оказалось, "похищение" оказалось ложным – девушки просто забыли о своей подруге и уехали развлекаться, не уведомив ее о своих планах. Об этом рассказывается в сообществе "Поліція Києва" в Facebook.

Ранее в СМИ сообщали, что два молодых человека похитили двух девушек. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие. Также сообщалось, что мужчины якобы назвались полицейскими и якобы потащили девушек в автомобиль. По данным полиции на текущий момент, со всеми участниками происшествия все хорошо и на самом деле никто никого не похищал.

"Похищение" девушек в Киеве: трое подруг всю ночь проводили время в компании с ребятами. Затем двое из них поехали развлекаться, забыв о третьей. Она и сообщила о, как ей показалось, похищении. Никто никого не похищал. Со всеми участниками события все хорошо. Претензий никто не к кому не имеет", - говорится в заявлении полиции в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/UA.KyivPolice

В комментариях киевляне прокомментировали "резонансное похищение".

"Похоже на сценарий комедии. В главной мужской роли Пьер Ришар, наверное. Кто же играет главную женскую роль?", "Просто две были красивые девушки, а #3 настолько страшная, хуже крокодила, и ее даже в курс не поставили", "У девушек такая фигня есть, палки в колеса подругам вставлять и мешать знакомиться с парнями", "Алкаши, понажирались до чертиков...", "Потрепали нервы всем родителям Левого берега", - пишут под публикацией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/UA.KyivPolice

Кстати, ранее киевлян всполошила история о том, что "банда" молодых людей похитила двух девушек. Свидетелем инцидента стал случайный прохожий, который и сообщил о происшествии СМИ и полицию. Он рассказал, что жертвы звали на помощь и отбивались от похитителей. По его словам, все произошло настолько быстро, что никто не успел помочь девочкам.

Как оказалось, информация о похищении двух школьниц на Оболони не соответствует действительности. Таким образом парень решил разыграть свою невесту. В полиции отметили, что все участники инцидента – совершеннолетние.

Также сообщалось, что под Киевом ограбили иностранца.