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"Это выглядит смешно и гротескно": на Каннском фестивале гостям запретят делать селфи

STYLERКино        24.03.2018 - 12:59
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

71-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 8 по 19 мая 2018 года

Художественный руководитель Каннского кинофестиваля Тьерри Фермо заявил, что в этом году фестиваль официально запрещает делать селфи на красной дорожке. Об этом сообщает издание The Cut.

"Гости, которые делают селфи на красной дорожке, вызывают беспорядок", – прокомментировал Тьерри, добавив, что подобное действие также не соответствует уровню престижности фестиваля и является "смешным и гротескным".

Это не первый раз, когда руководство Каннского кинофестиваля решило "проучить" своих гостей. В 2015 году организаторы пытались запретить надевать балетки на красную дорожку, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны знаменитостей и женщин по всему миру.

Кроме того, Фермо заявил, что предпремьерные показы для представителей прессы теперь также отменены. Таким образом, все фильмы, показ которых назначен на семь вечера, критики и журналисты будут смотреть вместе со зрителями. Если же показ назначен на десять вечера, то его переносят на утро следующего дня.

Напомним, 71-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 8 по 19 мая 2018 года.

Напомним, голливудские звезды поразили нарядами на афтепати Оскара 2018.

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Теги: селфи, звезды, Канский кинофестиваль
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