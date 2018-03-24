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"Це виглядає смішно і гротескно": на Каннському фестивалі гостям заборонять робити селфі

STYLERКіно        24.03.2018 - 12:59
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

71-й Каннський кінофестиваль пройде в період з 8 по 19 травня 2018 року

Художній керівник Канського кінофестивалю Тьєррі Фермо заявив, що цього року фестиваль офіційно забороняє робити селфі на червоній доріжці. Про це повідомляє видання The Cut.

"Гості, які роблять селфі на червоній доріжці, викликають безлад", - прокоментував Тьєррі, додавши, що подібна дія також не відповідає рівню престижності фестивалю і є "смішним і гротескним".

Це не перший раз, коли керівництво Каннського кінофестивалю вирішило "провчити" своїх гостей. У 2015 році організатори намагалися заборонити надягати балетки на червону доріжку, що викликало неоднозначну реакцію з боку знаменитостей і жінок по всьому світу.

Крім того, Фермо заявив, що допрем'єрні покази для представників преси тепер також скасовані. Таким чином, всі фільми, показ яких призначений на сьомій вечора, критики і журналісти дивитимуться разом з глядачами. Якщо ж показ призначений на десятій вечора, то його переносять на ранок наступного дня.

Нагадаємо, 71-й Каннський кінофестиваль пройде в період з 8 по 19 травня 2018 року.

Нагадаємо, голлівудські зірки вразили нарядами на афтепаті Оскара 2018.

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Теги: селфі, Зірки, Канский кинофестиваль
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