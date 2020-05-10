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Где придумали карантин: названа страна, необычные факты

STYLERКоронавирус    10.05.2020 - 08:35
Где придумали карантин: названа страна, необычные факты
Карантин 2020 - где его придумали (фото:РБК-Украина)

Комплекс ограничительных мероприятий впервые применили в средневековой Европе

О введении карантина задумывались еще с давних времен. Общества знали, что во время эпидемий надо отделить здоровых людей от заболевших. Первые упоминания о самоизоляции есть даже в Ветхом Завете.

Впервые, чтобы защититься от пандемии чумы, в средневековой Европе приидумали карантин. Корабли, которые прибывали в Венецию, должны были стоять на якоре 40 дней. Данная практика изначально была дискриминационной, но со временем меры усовершенствовали. Об этом информирует "ВВС Украина".

В 1374 году Венеция издала приказ, согласно которому все корабли и пассажиры должны оставаться на соседнем острове Сан-Лаццаро, пока специальный совет по охране здоровья не позволит им въехать в город. Это приводило к дискриминации судов и путешественников с определенных стран. А также к злоупотреблениям со стороны чиновников.

Позднее, в 1377 году, город Рагуза (нынешний Дубровник), расположенный на противоположной стороне Адриатического моря, принял другой закон. Если в Венеции останавливали все корабли без разбора, то в Рагузе в изоляцию отправляли только тех, кто прибыл из зараженных регионов.

Такой карантин оказался более справедливым и успешным. Поэтому в конечном итоге данную практику перенял весь мир.

Напомним, что Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.

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Теги Новости Украины карантин
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