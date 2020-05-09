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Карантин в Украине: когда откроются кинотеатры и начнет ходить транспорт

STYLERКоронавирус    09.05.2020 - 14:53
Карантин в Украине: когда откроются кинотеатры и начнет ходить транспорт
Карантин в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине ослабят с 11 мая

Карантин в Украине ослабят с 11 мая и украинцам можно будет посещать парки, скверы, прибрежные зоны и спортивные площадки. Также будет разрешена работа торговой сферы, бытового обслуживания и музеев. При этом будут закрыты игровые зоны в торговых центрах.

Будет разрешена работа заведений общественного питания, но исключительно на летних площадках под открытым небом. Разрешение на работу также получили адвокаты, нотариусы, аудиторы, психологи и стоматологи. Об этом информирует "Сегодня".

Откроются детские садики, школы и университеты, спортзалы и фитнес-центры. При этом запрещено проводить массовые мероприятия и собираться группами более двух человек (кроме сопровождения детей).

Кинотеатры и театры работать не будут. Также не запустят метро и другой общественный транспорт - как городской, так и междугородний. С поездами и самолетами ситуация останется прежней.

Изменения не означают, что про правила безопасности можно забыть. Пользуйтесь медицинской маской, если выходите из дома, и соблюдайте дистанцию от людей в два метра. Также мойте руки каждый раз, когда сталкиваетесь с поверхностями или дезинфицируйте.

Напомним, что украинцам рассказали, сколько еще продлится карантин.

Мы писали, как распознать COVID-19 у ребенка и поделились ценными советами.

Мы также сообщали, где в доме находится самое опасное место и как не подцепить коронавирус.

Теги Новости Украины Коронавирус
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