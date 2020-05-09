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Карантин в Україні: коли відкриються кінотеатри і почне ходити транспорт

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 14:53
Карантин в Україні: коли відкриються кінотеатри і почне ходити транспорт
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні послаблять з 11 травня

Карантин в Україні послаблять з 11 травня і українцям можна буде відвідувати парки, сквери, прибережні зони і спортивні майданчики. Також буде дозволена робота торговельної сфери, побутового обслуговування і музеїв. При цьому будуть закриті гральні зони в торгових центрах.

Буде дозволена робота закладів громадського харчування, але виключно на літніх майданчиках під відкритим небом. Дозвіл на роботу також отримали адвокати, нотаріуси, аудитори, психологи та стоматологи. Про це інформує "Сьогодні".

Відкриються дитячі садки, школи та університети, спортзали та фітнес-центри. При цьому заборонено проводити масові заходи і збиратися групами більше двох осіб (крім супроводу дітей).

Кінотеатри та театри працювати не будуть. Також не запустять метро та інший громадський транспорт - як міський, так і міжміський. З поїздами та літаками ситуація залишиться незмінною.

Зміни не означають, що про правила безпеки можна забути. Користуйтеся медичною маскою, якщо виходите з будинку, і дотримуйтеся дистанції від людей в два метри. Також мийте або дезінфікуйте руки кожен раз, коли стикаєтеся з поверхнями.

Нагадаємо, що українцям розповіли, скільки ще триватиме карантин.

Ми писали, як розпізнати COVID-19 у дитини і поділилися цінними порадами.

Ми також повідомляли, де в будинку знаходиться найнебезпечніше місце і як не підчепити коронавірус.

Теги Новини України Коронавірус
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