Зеленского просят повысить зарплату медикам до 30 тысяч гривен

Из-за коронавируса в Украине медикам, которые контактируют с зараженными, поднимут зарплату на 300%. Но на сайте Петиций Президенту Украины появилось обращение, в котором украинцы просят главу государства еще раз поднять заработок врачей.

Как сообщается в недавно зарегистрированной петиции, врачам стоит определить заработную плату в 30 тысяч гривен. В то время как младший медперсонал должен получать 20 тысяч гривен.

"Предлагаю увеличить заработную плату всем медицинским работникам до 30000 грн в месяц медперсонала, и 20000 грн младшему медицинскому персоналу", - написал в своей петиции Иванов Константин.

Стоит отметить, что большого отклика у украинцев петиция не вызвала. На текущий момент ее подписали всего 87 человек.

Стоит напомнить, что задействованным в борьбе с коронавирусом в Украине работникам скорой помощи тоже повысят оклады. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, фельдшеры и водители скорой, так же как и врачи, получат соответствующие надбавки. Он также уточнил, что эти должности указаны в предыдущем приказе в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, накануне Минздрав определил список медицинских должностей с повышенными доплатами. В частности, предполагается, что медики будут получать доплаты в размере трех окладов. При этом повышенные доплаты будут выплачиваться, начиная с зарплаты за март.