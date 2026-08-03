Не всі джинси пасують до балеток: ці моделі виглядатимуть найефектніше восени 2026

Прямі джинси-труби

Класичні прямі джинси знову опиняться серед головних трендів осені 2026. Модель із рівною штаниною, яку часто називають джинсами-трубами, залишається універсальним вибором для повсякденних образів.

Такі джинси добре виглядають із балетками, адже відкривають взуття і створюють витягнутий силует. Особливо актуальними будуть моделі із середньою або високою посадкою у базових відтінках деніму.

Стилісти радять поєднувати джинси-труби з короткими жакетами, сорочками оверсайз або светрами вільного крою. Для більш жіночного образу можна додати сумку невеликого розміру та мінімалістичні прикраси.

Прямі джинси (фото: instagram.com/borislavasekova)

Темно-сині джинси з підворотами

Ще один тренд майбутньої осені - темно-сині джинси з акуратними підворотами внизу. Така деталь додає образу невимушеності та дозволяє зробити акцент на взутті.

Саме з балетками цей фасон виглядає особливо гармонійно: підворот залишає відкритою щиколотку, завдяки чому силует здається легшим. Темний денім також додає образу більшої елегантності та легко вписується навіть у стриманий офісний гардероб.

Носити такі джинси можна з класичними балетками, моделями з гострим носком або варіантами з ремінцями. У прохолодну погоду їх можна доповнити тренчем, пальтом прямого крою чи шкіряною курткою.

Темний денім в тренді (фото: instagram.com/fakerstrom)

Мішкуваті джинси

Для тих, хто любить комфорт, у тренді залишаться об'ємні джинси. Моделі baggy та так звані джинси-"бочки" продовжать завойовувати популярність завдяки розслабленому крою та сучасному вигляду.

На перший погляд може здатися, що широкі джинси складно поєднати з витонченими балетками, однак саме цей контраст і робить образ актуальним. Об'ємний низ у поєднанні з акуратним взуттям створює модний баланс між комфортом і жіночністю.

Такі джинси найкраще виглядатимуть із приталеним верхом - топами, тонкими светрами, сорочками, заправленими за пояс, або короткими куртками. Це допоможе зберегти пропорції образу.

Які джинси носити з балетками (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Чому джинси з балетками знову в тренді

Тренд на поєднання джинсів і балеток пов'язаний із поверненням естетики 90-х і початку 2000-х, коли прості базові речі ставали основою стильних повсякденних образів.

Модні тенденції останніх сезонів поступово зміщуються від складних конструкцій до речей, які легко носити щодня. Саме тому джинси різних силуетів залишаються серед головних покупок, а балетки знову стали одним із найбажаніших видів взуття.

Восени 2026 головне правило - не боятися поєднувати різні стилі. Класичні джинси-труби, темний денім із підворотами та об'ємні baggy-моделі дозволять створити актуальні образи як для прогулянок, так і для роботи чи зустрічей.