Компания Boeing презентовала радикально новый концепт пассажирских самолетов

Новая модель Боинга может появиться на рынке через 20-30 лет

На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики компания Boeing представила изображение гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает "Naked sience".

Если разработкой займутся вплотную, амбициозная модель авиалайнера может сойти с конвеера компании через 20-30 лет.

Предположительно, инновационный самолет, будет совершать перелеты на скорости, превышающую скорость звука в пять раз. Благодаря этому, путь от Нью-Йорка до Токио займет всего 2 часа.

Внешний вид самолета имеет сверхобтекаемую форму с заостренным носом, внешне напоминающим длинную иглу. Такое решение, по мнению экспертов, позволит минимизировать звуковой удар, который неизбежен при движении на высоких скоростях. Конструкция кормовой части может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.

По задумке авторов, авиалайнер рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, хотя, не исключено, что в будущем могут появиться и другие варианты вместимости самолета.

Оправдает ли себя выбранная проектировщиками форма конструкции - покажет время. Самолет довольно нескоро появится на рынке. Сейчас можно лишь использовать наработки, полученные во время исследований. Их можно применять и в военной и в гражданской сфере.

Напомним, ранее в сети показали впечатляющий полет украинского самолета.