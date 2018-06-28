Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Компания Boeing презентовала радикально новый концепт пассажирских самолетов

STYLERНаука и техника        28.06.2018 - 12:01
Фото: boeing.com
Фото: boeing.com

Новая модель Боинга может появиться на рынке через 20-30 лет

На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики компания Boeing представила изображение гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает "Naked sience".

Если разработкой займутся вплотную, амбициозная модель авиалайнера может сойти с конвеера компании через 20-30 лет.

Предположительно, инновационный самолет, будет совершать перелеты на скорости, превышающую скорость звука в пять раз. Благодаря этому, путь от Нью-Йорка до Токио займет всего 2 часа.

Внешний вид самолета имеет сверхобтекаемую форму с заостренным носом, внешне напоминающим длинную иглу. Такое решение, по мнению экспертов, позволит минимизировать звуковой удар, который неизбежен при движении на высоких скоростях. Конструкция кормовой части может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.

По задумке авторов, авиалайнер рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, хотя, не исключено, что в будущем могут появиться и другие варианты вместимости самолета.

Оправдает ли себя выбранная проектировщиками форма конструкции - покажет время. Самолет довольно нескоро появится на рынке. Сейчас можно лишь использовать наработки, полученные во время исследований. Их можно применять и в военной и в гражданской сфере.

Напомним, ранее в сети показали впечатляющий полет украинского самолета.

Легендарная "Мрия" совершила первый полет над Украиной после модернизации (видео) Драгоценный груз: в России из самолета выпало золото, платина и бриллианты
Теги: самолет, Boeing
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь