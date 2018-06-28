Компанія Boeing презентувала радикально новий концепт пасажирських літаків

Нова модель Боїнга може з'явитися на ринку через 20-30 років

На конференції Американського інституту аеронавтики та астронавтики компанія Boeing представила зображення гіперзвукового пасажирського літака, повідомляє "Naked sience".

Якщо розробкою займуться впритул, амбітна модель авіалайнера може зійти з конвеєра компанії через 20-30 років.

Імовірно, інноваційний літак, буде здійснювати перельоти на швидкості, що перевищує швидкість звуку в п'ять разів. Завдяки цьому, шлях від Нью-Йорка до Токіо займе всього 2 години.

Зовнішній вигляд літака має форму з загостреним носом, яка зовні нагадує довгу голку. Таке рішення, на думку експертів, дозволить мінімізувати звуковий удар, який неминучий при русі на високих швидкостях. Конструкція кормової частині може свідчити про вибір криогенного водневого палива.

На задумок авторів, авіалайнер розрахований на перевезення кількох десятків пасажирів, хоча, не виключено, що в майбутньому можуть з'явитися й інші варіанти місткості літака.

Чи виправдає себе обрана проектувальниками форма конструкції - покаже час. Літак нескоро з'явиться на ринку. Зараз можна лише використовувати напрацювання, отримані під час досліджень. Їх можна застосовувати і у військовій і цивільній сфері.

Нагадаємо, раніше в мережі показали вражаючий політ українського літака.