Топ-5 самых известных технофестов в Украине и мире

Имперские штурмовики из "Звездных войн" на Interpipe TechFest

Подборка самых ярких научно-технических фестивалей со всего мира

Совсем скоро в Днепре состоится инженерное шоу Украины и крупнейшее технособытие Восточной Европы - Interpipe TechFest. Styler выяснил, какие сюрпризы готовят организаторы фестиваля в этом году, а также подготовил подборку самых крутых научно-технических фестов со всего мира. По популярности они не уступят самым драйвовым выступлениям звезд шоу-бизнеса.

"Smart is a new sexy" — вы разве не слышали?

Hannover Messe

Это одна из крупнейших международных выставок промышленных технологий, которая проходит в немецком Ганновере с 1947 года. На выставке в 2009 году Германская компания Festo продемонстрировала автономных бионических роботов-пингвинов. Одни умеют плавать, а другие - летать. По неофициальным данным, именно компания Festo стала конструктором птицеподобных дронов, широко используемых спецслужбами США.

В позапрошлом году был представлен робот-пианист Teotronico. Он создан итальянским исследователем Matteo Suzzi. Робот имеет 19 пальцев, которые позволяют играть быстрее людей. И не зря, ведь технологии предназначены не для соревнования с людьми, а для помощи. Именно это и есть ключевой идеей Hannover Messe.

Посетить следующую техновыставку можно будет с 1 по 5 апреля 2019.

Видео: Робот-пианист Teotronico (YouTube/Cleantechblog)

World Science Festival

Лаборатории прямо на улицах, в парках и музеях, научные дискуссии, интерактивные исследования и перформансы – вот что приблизительно происходит с Нью-Йорком во время всемирного фестиваля науки. В рамках World Science Festival на Манхэттене прохожие лицезрели 12-тонный аквариум.

Экспонат, называющийся Ноloscenes, является серьезным месседжем про изменения климата. В огромный аквариум, заполненный водой, погружается артист, и как ни в чем не бывало выполняет повседневные домашние дела. Особую динамику придает то обстоятельство, что вода в аквариуме находится в движении, и постепенно опорожняет аквариум и снова наполняет его. Это не останется без внимания артиста, который должен отреагировать на изменения обстановки.

Ноloscenes - это метафора, отображающая последствия от наводнения до глобального потепления.

Какими перформансами будут удивлять дальше, узнаем в мае 2019.

CES

Consumer Electronics Show — это не фестиваль, а технологическая выставка. CES-2018 — главное мероприятие, на котором крупные компании и малоизвестные стартапы показывают новые продукты и прототипы.

Повышенный интерес вызвал робот София от компании Hanson Robotics. София может поддерживать несложные беседы с людьми, а на ее лице отражается до 60 различных эмоций. В прошлом году София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом. В этом году робот получил очередное улучшение - пару механических ног. Инженеры научили Софию не только ходить, но и танцевать.

На выставке увидели робота почти 200 000 людей.

8-11 января в 2019 году посетителей CES будет еще больше.

Видео: Робот – София (YouTube/Digital Trends)

London TechWeek

Это самый заметный техфест Англии, который посвящен влиянию технологий на промышленность и общество. Основными темами техфеста в 2018 году были "Бизнес", "Кибербезопасность", "Диджитал трансформации", "Инновации", "Люди и навыки", "Социальный сектор" и "Стартапы", а само мероприятие посетили более 15 000 человек.

Может ли искусственный интеллект также быть развитым эмоционально? Как блокчейн и интернет подрывают традиционную власть? Какие пути профессионального развития есть у женщин в технологической сфере? Эти и другие темы обсуждались на конференциях и дискуссиях, проходивших в рамках TechWeek. Но главное событие фестиваля — выставка TechXLR8, на которой можно познакомиться с последними новинками AR и VR технологий, IoT, 5G, решениями в сфере смарт-транспорта и мобильности.

Следующий London TechWeek состоится 10-16 июня 2019 года.

Interpipe TechFest

Это главное инженерное шоу Украины и крупнейшее технособытие Восточной Европы, которое 15-16 сентября пройдет в Днепре. Interpipe TechFest — это единственное место в нашей стране, где можно своими руками потрогать оборудование космической ракеты и авиационные двигатели. Из новинок в 2017 году была представлена масштабная зона LEGO. Посетители приняли участие в строительстве легендарных объектов киноэпопеи "Звездные войны" - Звезды Смерти, R2D2, имперского штурмовика и корабля повстанцев X-WING. Для строительства было использовано 200 тыс. кубиков.

Также надавно стала известна новинка этого года – конкурс для мейкеров по бумаге Only Paper Models! Впервые в рамках Interpipe TechFest 2018 состоится выставка-презентация научно-популярных книг Dnepr Book Show, а фанаты Lego соберут сразу несколько легендарных объектов – Hogwarts Land и героев Marvel – Капитана Америку и Железного человека.

И хотя точная программа мероприятия пока что держится в секрете, можно быть уверенными, что фестиваль не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей.

Видео: Промо Interpipe TechFest (YouTube/Interpipe)

Напомним, в Киево-Печерском заповеднике обнаружили уникальную археологическую находку. Археологи раскопали фундамент и остатки стены, которая была разрушена ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.

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