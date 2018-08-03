Топ-5 найбільш відомих технофестів в Україні і світі

Імперські штурмовики з "Зоряних воєн" на Interpipe TechFest

Добірка найяскравіших науково-технічних фестивалів з усього світу

Зовсім скоро в Дніпрі відбудеться інженерне шоу України та найбільша техноподія Східної Європи - Interpipe TechFest. Styler з'ясував, які сюрпризи готують організатори фестивалю в цьому році, а також підготував добірку сайбільш крутих науково-технічних фестів зі всього світу. За популярністю вони не поступляться найдрайвовішим виступам зірок шоу-бізнесу.

"Smart is a new sexy" — ви хіба не чули?

Hannover Messe

Це одна з найбільших міжнародних виставок промислових технологій, яка проходить в німецькому Ганновері з 1947 року. На виставці в 2009 році Німецька компанія Festo продемонструвала автономних біонічних роботів-пінгвінів. Одні вміють плавати, а інші - літати. За неофіційними даними, саме компанія Festo стала конструктором птахоподібних дронов, що широко використовуються спецслужбами США.

В позаминулому році був представлений робот-піаніст Teotronico. Він створений італійським дослідником Matteo Suzzi. Робот має 19 пальців, які дозволяють грати швидше людей. І не даремно, адже технології призначені не для змагання з людьми, а для допомоги. Саме це і є ключовою ідеєю Hannover Messe.

Відвідати наступну техновиставку можна буде з 1 по 5 квітня 2019.

Відео: Робот-піаніст Teotronico (YouTube/Cleantechblog)

World Science Festival

Лабораторії прямо на вулицях, в парках і музеях, наукові дискусії, інтерактивні дослідження та перформанси – ось що приблизно відбувається з Нью-Йорком під час всесвітнього фестивалю науки. В рамках World Science Festival на Манхеттені перехожі бачили 12-тонний акваріум.

Експонат, який називається Ноloscenes, є серйозним меседжем про зміни клімату. У величезний акваріум, заповнений водою, занурюється артист, і як ні в чому не бувало виконує повсякденні домашні справи. Особливу динаміку додає та обставина, що вода в акваріумі знаходиться в русі, і поступово спорожняє акваріум і знову наповнює його. Це не залишиться без уваги артиста, який повинен відреагувати на зміни обстановки.

Ноloscenes - це метафора, що відображає наслідки від повені до глобального потепління.

Якими перформансами будуть дивувати далі, дізнаємося в травні 2019.

CES

Consumer Electronics Show — це не фестиваль, а технологічна виставка. CES-2018 — головний захід, на якому великі компанії і маловідомі стартапи показують нові продукти і прототипи.

Підвищений інтерес викликав робот Софія від компанії Hanson Robotics. Софія може підтримувати нескладні бесіди з людьми, а на її обличчі відбивається до 60 різних емоцій. У минулому році Софія отримала підданство Саудівської Аравії і стала першим у світі роботом з паспортом. В цьому році робот отримав чергове покращення - пару механічних ніг. Інженери навчили Софію не тільки ходити, але і танцювати.

На виставці побачили робота майже 200 000 людей.

8-11 січня у 2019 році відвідувачів CES буде ще більше.

Відео: Робот – Софія (YouTube/Digital Trends)

London TechWeek

Це найпомітніший техфест Англії, який присвячений впливу технологій на промисловість і суспільство. Основними темами техфеста в 2018 році були "Бізнес", "Кібербезпека", "Діджитал трансформації", "Інновації", "Люди і навички", "Соціальний сектор" і "Стартапи", а сам захід відвідало понад 15 000 чоловік.

Може штучний інтелект також бути розвиненим емоційно? Як блокчейн та інтернет підривають традиційну владу? Які шляхи професійного розвитку є у жінок в технологічній сфері? Ці та інші теми обговорювалися на конференціях, дискусіях, що проходили в рамках TechWeek. Але головна подія фестивалю — виставка TechXLR8, на якій можна ознайомитися з останніми новинками AR і VR технологій, IoT, 5G, рішеннями у сфері смарт-транспорту і мобільності.

Наступний London TechWeek відбудеться 10-16 червня 2019 року.

Interpipe TechFest

Це головне інженерне шоу України та найбільша техноподія Східної Європи, яка 15-16 вересня пройде в Дніпрі. Interpipe TechFest — це єдине місце в нашій країні, де можна своїми руками помацати обладнання космічної ракети і авіаційні двигуни. З новинок в 2017 році була представлена масштабна зона LEGO. Відвідувачі взяли участь у будівництві легендарних об'єктів кіноепопеї "Зоряні війни" - Зірки Смерті, R2D2, імперського штурмовика і корабля повстанців X-WING. Для будівництва було використано 200 тис. кубиків.

Також нащодавно стала відома новинка цього року – конкурс для мейкерів на папері Only Paper Models! Вперше в рамках Interpipe TechFest 2018 відбудеться виставка-презентація науково-популярних книг Dnepr Book Show, а фанати Lego зберуть відразу кілька легендарних об'єктів – Hogwarts Land і героїв Marvel – Капітана Америку і Залізної людини.

І хоча точна програма заходу поки що тримається в секреті, можна бути впевненими, що фестиваль не залишить байдужими ні дорослих, ні дітей.

Відео: Промо Interpipe TechFest (YouTube/Interpipe)

Нагадаємо, в Києво-Печерському заповіднику виявили унікальну археологічну знахідку. Археологи розкопали фундамент і залишки стіни, яка була зруйнована ханом Батиєм під час облоги Києва у 1240 році.

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