В Киево-Печерском заповеднике обнаружили уникальную археологическую находку (фото)

Специалисты раскопали фундамент и остатки стены
На территории Киево-Печерского заповедника, где расположена Лавра, обнаружили уникальную находку. Об этом сообщает ВВС-Украина.
Археологи раскопали фундамент и остатки стены, которая была разрушена ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.
Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)
Заведующий сектором археологии заповедника археолога Сергей Тараненко рассказал, что раскопки проводились у Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.
Обнаруженная стена имеет длину 21 метр. Археологам удалось раскопать только часть фундамента. Открывать находку полностью планируют в следующем году.
Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)
По словам специалиста, находка – это часть стены, которая некогда окружала "верхнюю" Лавру. Она была построена в конце XII века. Стена простояла около 150 лет до нашествия монголо-татар.
Уникальной находку называют потому, что в Украине, кроме этой стены, есть только два объекта монументальной фортификации Киевской Руси.
Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)
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