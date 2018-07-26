В Киево-Печерском заповеднике обнаружили уникальную археологическую находку (фото)

Фото: Киево-Печерская Лавра (mincult.kmu.gov.ua)

Специалисты раскопали фундамент и остатки стены

На территории Киево-Печерского заповедника, где расположена Лавра, обнаружили уникальную находку. Об этом сообщает ВВС-Украина.

Археологи раскопали фундамент и остатки стены, которая была разрушена ханом Батыем во время осады Киева в 1240 году.

Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)

Заведующий сектором археологии заповедника археолога Сергей Тараненко рассказал, что раскопки проводились у Троицкой надвратной церкви в Митрополичьем саду.

Обнаруженная стена имеет длину 21 метр. Археологам удалось раскопать только часть фундамента. Открывать находку полностью планируют в следующем году.

Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)

По словам специалиста, находка – это часть стены, которая некогда окружала "верхнюю" Лавру. Она была построена в конце XII века. Стена простояла около 150 лет до нашествия монголо-татар.

Уникальной находку называют потому, что в Украине, кроме этой стены, есть только два объекта монументальной фортификации Киевской Руси.

Фото: Найденная археологами стена (bbc.com)

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