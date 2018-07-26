У Києво-Печерському заповіднику виявили унікальну археологічну знахідку (фото)

Фото: Києво-Печерська Лавра (mincult.kmu.gov.ua)

Фахівці розкопали фундамент і залишки стіни

На території Києво-Печерського заповідника, де розташована Лавра, виявили унікальну знахідку. Про це повідомляє ВВС-Україна.

Археологи розкопали фундамент і залишки стіни, яка була зруйнована ханом Батиєм під час облоги Києва в 1240 році.

Фото: Знайдена археологами стіна (bbc.com)

Завідувач сектором археології заповідника археолога Сергій Тараненко розповів, що розкопки проводилися у Троїцької надбрамної церкви в Митрополичому саду.

Виявлена ​​стіна має довжину 21 метр. Археологам вдалося розкопати лише частину фундаменту. Відкривати знахідку повністю планують в наступному році.

Фото: Знайдена археологами стіна (bbc.com)

За словами фахівця, знахідка - це частина стіни, яка колись оточувала "верхню" Лавру. Вона була побудована в кінці XII століття. Стіна простояла близько 150 років до навали монголо-татар.

Унікальною знахідку називають тому, що в Україні, крім цієї стіни, є тільки два об'єкти монументального фортифікації Київської Русі.

Фото: Знайдена археологами стіна (bbc.com)

Раніше в Запорізькій області виявили скелет стародавнього охоронця.

Археологи проводили розкопки на Мамай-горі - це один з найбільших в Європі могильників. Саме тут виявили скелет середньовічного охоронця.

Вчених шокували результати дослідження в Чорному морі