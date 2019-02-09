Молодая девушка может ослепнуть: к украинцам обратились за помощью

Слепота подступила к девушке уже во второй раз

Украинцев просят помочь спасти зрение журналистке Ксении Цивирко. Девушка ослепла на левый глаз еще в 2012 году, когда была 9-классницей. Но летом 2018-го сильные проблемы внезапно возникли и с правым. В соцсети Facebook она написала чувственный пост, в котором рассказала о сложной ситуации, которая способна довести до отчаяния, и опубликовала фото необходимых медицинских справок.

Отмечается, что врачи не знают, в чем причина резкого ухудшения зрения и как его вернуть. По их предположению, поможет замена хрусталика.

В то же время израильские офтальмологи из клиники Рамбам готовы провести консультацию и назначить операцию, однако 5 тысяч долларов за консультацию в Израиле и 28 тысяч гривен на предложенную в Украине операцию ни у девушки, ни у ее семьи нет.

"Тяжело психологически знать, что могла бы видеть, но возможности - финансовой - нет. Мне стыдно и страшно рассказывать всему честному народу о своих проблемах и выпрашивать деньги", - пишет она.

Цивирко рассказала, что около 7 лет назад у нее произошел разрыв сетчатки обоих глаз, и операцию на левом глазу сделали неудачно: после витректомии заменили хрусталик, началось кровоизлияние, которое вызвало сильный воспалительный процесс, эрозию роговицы и субатрофию глаза – то есть его смерть. Лечению, восстановлению, обмену и возврату он не подлежит.

В прошлом июне слепота снова ее настигла - внезапно и без предупреждения.

Фото: скрин с Facebook-страницы Ксении Цивирко

"Потребовалось делать ту же операцию, что и в школе. И, хоть на момент операции я и так ничего не видела, вероятные последствия в виде субатрофии меня очень пугали. В этом случае не было бы никакой надежды уже никогда. Но операция прошла успешно, за что я искренне благодарна рукам моего хирурга Юлии Панченко. Но спустя пару месяцев мир снова стал заслоняться белой непроницаемой и размытой пеленой, нарушениями в цветовосприятии. Зрение начало сильно падать: с 5% в ноябре до 1-2% в феврале", - сообщила журналистка.

Она также рассказала о сопутствующих многочисленных проблемах, с которыми столкнулась из-за потери зрения. При этом девушка продолжает работать и пытаться ухаживать за собой и "просто не покончить жизнь самоубийством".

"В общем, несмотря на то, что мне стыдно об этом говорить и страшно будет читать злобные сообщения успешных, самостоятельных и образованных людей, которые могут сказать, как кому надо жить, я очень прошу вас о помощи. Потому что еще страшнее и еще постыднее – оставлять себя в той ситуации, в которой я нахожусь, только из-за опасений ожидаемой реакции окружающих. Я хочу нормально работать и рисовать, а для этого мне нужно зрение. Помогите его вернуть, пожалуйста!" - обратилась она.

Также девушка обещает всем, кто пожертвует крупную сумму, сделать своими руками маленькую мягкую игрушку или нарисовать маслом пейзаж в миниатюре и выслать по почте.

Рисунок Ксении Цивирко

В посте указан номер карты для помощи и контакты: Приватбанк: 5168745010079363; 4731185616124571 (Цивирко Ксения Романовна).

Фото: скрин с Facebook-страницы Ксении Цивирко

В комментариях к сообщению пользователи сети всячески поддерживают девушку и высказывают уверенность, что неравнодушие людей обязательно даст свои плоды - необходимые средства будут собраны, а операция станет успешной:

"Успешные и самодостаточные люди будут рады тебе помочь, а не рассказывать, как надо жить. Искренне надеюсь, что ты соберешь необходимую сумму! И не стоит стесняться того, что ты оказалась в беде. Держись, ты сильная. Все будет хорошо";

"+100 гривен.Держитесь";

"Вы очень смелая девушка. Спасибо вам за откровенность. Верьте людям и все у вас будет благополучно"...

Скрин комментариев с Facebook-страницы Ксении Цивирко

Как сообщалось ранее, украинцев просят помочь женщине, которая уже более 2,5 лет борется с раком - у нее четвертая стадия заболевания с поражением печени.

Также мы писали о том, что Николай Тищенко и Олег Скрипка просят украинцев спасти 12-летнего мальчика.