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Люди 30 вересня 2026, 17:56

Тарас Цимбалюк поділився новими фото з Оленою Світлицькою і висловився про удари по Києву

Він показав спільні моменти та закликав берегти одне одного у непростий для України час
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (колаж: Styler)
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Тарас Цимбалюк поділився, як проводить час зі своєю коханою Оленою Світлицькою у Києві. Актор також коротко висловився про життя у столиці, де теплі моменти з близькими не зникають навіть на тлі постійної небезпеки.

Про це розповідає Styler з посиланням на його допис в Instagram.

Що написав Цимбалюк

Актор поділився новими моментами зі Світлицькою, а у підписі згадав і про небезпеку, в якій продовжують жити українці.

"У Києві небезпечно, але дуже романтично! Бережіть один одного", - написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Київ та область із застосуванням дронів і балістичних ракет. У кількох районах столиці зафіксували пошкодження та пожежі, внаслідок ударів загинули люди, також є постраждалі.

Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Що відомо про роман Цимбалюка та Світлицької

Про близькі стосунки Тараса Цимбалюка та акторки Олени Світлицької заговорили у 2026 році. Спочатку вони не поспішали називати себе парою та публічно коментувати особисте життя.

Згодом Цимбалюк перестав приховувати почуття. Він почав ділитися спільними моментами зі Світлицькою, а в серпні опублікував відео зі спільної поїздки й публічно сказав, що кохає акторку.

Відомо також, що Світлицька виховує двох дітей. Сам Цимбалюк раніше наголошував, що цей факт не став для нього перешкодою у стосунках.

До роману зі Світлицькою особисте життя актора активно обговорювали після його участі у 14-му сезоні "Холостяка". У фіналі він обрав Надін Головчук, однак після завершення проєкту їхні стосунки не продовжилися.

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