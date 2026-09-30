Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с Еленой Светлицкой и высказался об ударах по Киеву

Что написал Цымбалюк

Актер поделился новыми моментами со Светлицкой, а в подписи упомянул и об опасности, в которой продолжают жить украинцы.

"В Киеве опасно, но очень романтично! Берегите друг друга", - написал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия совершила очередную масштабную атаку на Киев и область с применением дронов и баллистических ракет. В нескольких районах столицы зафиксировали повреждения и пожары, в результате ударов погибли люди, есть пострадавшие.

Тарас Цымбалюк и Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Что известно о романе Цымбалюка и Светлицкой

О близких отношениях Тараса Цымбалюка и актрисы Елены Светлицкой заговорили в 2026 году. Сначала они не торопились называть себя парой и публично комментировать личную жизнь.

Впоследствии Цымбалюк перестал скрывать чувства. Он начал делиться общими моментами со Светлицкой, а в августе опубликовал видео из совместной поездки и публично сказал, что любит актрису.

Известно также, что Светлицкая воспитывает двоих детей. Сам Цымбалюк ранее подчеркивал, что этот факт не стал для него помехой в отношениях.

К роману со Светлицкой личную жизнь актера активно обсуждали после его участия в 14-м сезоне "Холостяка". В финале он выбрал Надин Головчук, однако после завершения проекта их отношения не продолжились.