"Бракує обіймів": Тоня Матвієнко зворушливо згадала маму в роковини її смерті

Що написала артистка

Матвієнко у день роковин смерті Ніни Матвієнко написала у соцмережі щемливий пост. Співачка звернулася до мами та зізналася, що їй досі бракує її любові, підтримки й обіймів.

"Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів…" - написала Тоня.

Для доньки Ніна Матвієнко була не лише мамою. За її словами - вона людина, яка залишила по собі величезну творчу спадщину. Її голос протягом десятиліть був одним із впізнаваних символів української народної пісні.

"Ваша любов до України, залишається навіки з нами, і тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так - хай живе українська пісня! Слава Україні!" - йдеться в дописі співачки.

Ніна Матвієнко - легенда української сцени

Ніна Матвієнко відійшла у вічність 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Про її смерть повідомила донька Тоня. До 76-річчя співачки залишалося лише два дні.

Ніна Митрофанівна присвятила українській культурі понад пів століття. Вона вперше вийшла на сцену разом з Українським народним хором імені Григорія Верьовки у 1967 році. У її репертуарі були українські народні, козацькі, стрілецькі, повстанські та календарно-обрядові пісні й не тільки.

Матвієнко стала першою виконавицею багатьох творів українських композиторів, зокрема Євгена Станковича, Мирослава Скорика, Ірини Кириліної та Ганни Гаврилець. За концертно-виконавську діяльність вона отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка у 1988 році. У 1985 році їй присвоїли звання народної артистки України, а у 2006 році - Героя України.

Її творчість знали не лише в Україні. Співачка виступала у Польщі, Фінляндії, Франції, Канаді, США, Мексиці, Кореї та країнах Латинської Америки. Окрім музики, Ніна Матвієнко працювала як акторка в кіно й телевиставах, брала участь у театральних проєктах та писала прозу й есеї.