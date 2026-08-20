rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди "Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська
Люди 20 серпня 2026, 19:28

"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська

Артистка поділилася своїми планами на початку повномасштабної вторгнення Росії
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Народна артистка України Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)
Поділитися:

Народна артистка України Ніна Набока зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення думала про мобілізацію. Зірка популярного телесеріалу "Спіймати Кайдаша" цілком серйозно розглядала можливість працювати на тилових посадах, активно допомагаючи таким чином військовим.

Про це акторка театру та кіно детальніше розповіла в екслюзивному інтерв'ю для Wave РБК-Україна.

Прагнення допомагати війську

На початку повномасштабного вторгнення артистка неодноразово замислювалася над тим, як могла б бути корисною українським військовим. По зрозумілих причинах про бойову службу не йшлося - Набока розглядала саме тилові завдання, серед яких допомога армії у побутових справах.

Зокрема, акторка уявляла, що могла б брати на себе звичайні, але необхідні щоденні справи - готувати для військових та прати їхні речі.

"Думала прати буду щось хлопцям, їсти варити", - зізналася вона.

Чи пішла б акторка служити зараз?

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росії з Україною народна артистка зізнається, якби не поважні роки, обов'язково долучилася б до війська й зараз.

Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Водночас станом на сьогоднішній день Набока реально оцінює свої фізичні можливості і відверто говорить, що стан здоров'я вже не дозволив би їй повноцінно впоратися з таким навантаженням. Ніна зазначила, що не хоче стати додатковою відповідальністю для військових.

"Мабуть, так, якби я була молодшою. Зараз уже немає в мене здоров'я для цього, я не витягну. Я буду для хлопців обузою", - пояснила акторка свою позицію.

Нагадаємо, як раніше ми розповідали про позицію народної артистки Ніни Набоки стосовно бронювання акторів під час війни в України.

Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу Мобілізація в Україні Акторка Люди Зірки
Читайте також "Повинна воювати!" Ніна Набока різко висловилася про заброньованих артистів 20 серпня 2026, 18:44 "Не буду боротися за копійку": народна артистка Ніна Набока зізналася, чому отримує малу пенсію 20 серпня 2026, 18:10 Штани за 3 тисячі, а виглядають на 300 гривень: стилістка пояснила, у чому помилка 20 серпня 2026, 17:23 Як легко відмити жир з кухонної шафи: 5 дієвих лайфхаків, які спростять прибирання 20 серпня 2026, 16:54 Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату 20 серпня 2026, 15:42
Більше цікавого
Гороскопи Багато павутини у хаті: до добра чи до біди? У що вірили наші предки 20 серпня 2026, 15:01
Корисне Як розпізнати зрадника за кілька хвилин: три червоні прапорці у спілкуванні 20 серпня 2026, 14:24
Люди Полякова, Анатоліч та інші зірки, які потрапили в ДТП цього року: зламаний ніс і потрощені авто 20 серпня 2026, 13:49
Смачно Хрустка скоринка і м’яка серединка: в чому секрет ідеальної картоплі по-селянськи 20 серпня 2026, 13:14
Корисне Тісто ніяк не піднімається? 6 простих лайфхаків, які допоможуть його врятувати 20 серпня 2026, 12:39