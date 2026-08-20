"Буду обузою": Ніна Набока пояснила, чому відмовилася від планів мобілізуватися до війська

Прагнення допомагати війську

На початку повномасштабного вторгнення артистка неодноразово замислювалася над тим, як могла б бути корисною українським військовим. По зрозумілих причинах про бойову службу не йшлося - Набока розглядала саме тилові завдання, серед яких допомога армії у побутових справах.

Зокрема, акторка уявляла, що могла б брати на себе звичайні, але необхідні щоденні справи - готувати для військових та прати їхні речі.

"Думала прати буду щось хлопцям, їсти варити", - зізналася вона.

Чи пішла б акторка служити зараз?

Через кілька років після початку повномасштабної війни Росії з Україною народна артистка зізнається, якби не поважні роки, обов'язково долучилася б до війська й зараз.

Ніна Набока (фото: Wave РБК-Україна)

Водночас станом на сьогоднішній день Набока реально оцінює свої фізичні можливості і відверто говорить, що стан здоров'я вже не дозволив би їй повноцінно впоратися з таким навантаженням. Ніна зазначила, що не хоче стати додатковою відповідальністю для військових.

"Мабуть, так, якби я була молодшою. Зараз уже немає в мене здоров'я для цього, я не витягну. Я буду для хлопців обузою", - пояснила акторка свою позицію.