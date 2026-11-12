Даша Астаф'єва розкрила подробиці зради колишнього: закрутив роман із її знайомою

Історія викриття зради - що розповіла знаменитість

Співачка зізналася, що в минулих стосунках не раз підозрювала невірність. І, як виявлялося згодом, її передчуття мали підстави.

"У мене були відносини, в яких я знаходила факти зради. Боже, я така була "чумна". А потім це все через деякий час підтверджувалось. Блін, це неприємно", - розповіла Астаф'єва.

Одну з таких історій артистка пригадала особливо детально. Тоді вони з бойфрендом користувалися одним планшетом, і саме це допомогло їй натрапити на повідомлення, які відкрили правду.

"Ну, у нас був один на двох айпад, і я колись зайшла. А там просто переписка з моєю знайомою. Прям такі теплі, ніжні слова, які переходять межу", - поділилася Даша.

Чому Даша Астаф'єва більше не перевіряє телефони партнерів

Під час розмови артистка також висловилася про те, чи нормально залазити в телефон коханої людини. За її словами, раніше вона сама могла так робити, однак із часом переосмислила цю поведінку.

Астаф'єва вважає, що перевірка чужих гаджетів є проявом неповаги, а ставлення до особистих меж залежить від рівня стосунків між партнерами.

"Я була мала, залазила. Раніше. Ну, і мені здавалось, що це норма", - пригадала співачка.

Водночас тепер вона дивиться на такі ситуації інакше та наголошує на важливості довіри.

"Але, як тільки ти залізеш - ти завжди щось знайдеш. Зараз я розумію, що в мене зовсім інший рівень стосунків і поваги", - пояснила Даша.

Що відомо про особисте життя Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва у своїх розмовах із представниками ЗМІ неодноразово зізнавалася, що її попередні романи були непростими. Найпублічніші стосунки артистки - шестирічний союз із бізнесменом Артемом Кімом, із яким вона навіть планувала весілля. Однак 2021 року пара прийняла важке рішення розійтися.

Пізніше у співачки був роман із музикантом Мішею Крупіним, але через деякий час артисти зізналися, що все ж не змогли побудувати міцні стосунки.

На сьогоднішній день Астаф'єва щаслива з чоловіком, якого не показує публіці. Вони випадково познайомилися у спортзалі, а згодом разом створили книжковий застосунок UnderBooks. Даша не приховує, що саме коханий допоміг їй повірити у власні сили та реалізувати давню мрію.