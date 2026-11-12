rbc.ua
Люди Тренди Холостяк Корисне Смачно Гороскопи
Головна Люди Даша Астаф'єва розкрила подробиці зради колишнього: закрутив роман із її знайомою
Люди 12 листопада 2026, 17:41

Даша Астаф'єва розкрила подробиці зради колишнього: закрутив роман із її знайомою

Спільний гаджет відкрив артистці те, чого вона не хотіла знати
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Даша Астаф'єва пригадала історію зради колишнього та розповіла про довіру у стосунках (колаж: Styler)
Поділитися:

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва пригадала неприємний досвід із колишнім бойфрендом, який зрадив її з жінкою з її оточення. Артистка розповіла, як випадково натрапила на ніжну переписку пари та чому раніше вважала перевірку гаджетів партнера цілком нормальною.

Styler з посиланням на інтерв'ю зірки для програми "Порадниця" розповість про це детальніше.

Історія викриття зради - що розповіла знаменитість

Співачка зізналася, що в минулих стосунках не раз підозрювала невірність. І, як виявлялося згодом, її передчуття мали підстави.

"У мене були відносини, в яких я знаходила факти зради. Боже, я така була "чумна". А потім це все через деякий час підтверджувалось. Блін, це неприємно", - розповіла Астаф'єва.

Одну з таких історій артистка пригадала особливо детально. Тоді вони з бойфрендом користувалися одним планшетом, і саме це допомогло їй натрапити на повідомлення, які відкрили правду.

"Ну, у нас був один на двох айпад, і я колись зайшла. А там просто переписка з моєю знайомою. Прям такі теплі, ніжні слова, які переходять межу", - поділилася Даша.

Чому Даша Астаф'єва більше не перевіряє телефони партнерів

Під час розмови артистка також висловилася про те, чи нормально залазити в телефон коханої людини. За її словами, раніше вона сама могла так робити, однак із часом переосмислила цю поведінку.

Астаф'єва вважає, що перевірка чужих гаджетів є проявом неповаги, а ставлення до особистих меж залежить від рівня стосунків між партнерами.

"Я була мала, залазила. Раніше. Ну, і мені здавалось, що це норма", - пригадала співачка.

Водночас тепер вона дивиться на такі ситуації інакше та наголошує на важливості довіри.

"Але, як тільки ти залізеш - ти завжди щось знайдеш. Зараз я розумію, що в мене зовсім інший рівень стосунків і поваги", - пояснила Даша.

Що відомо про особисте життя Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва у своїх розмовах із представниками ЗМІ неодноразово зізнавалася, що її попередні романи були непростими. Найпублічніші стосунки артистки - шестирічний союз із бізнесменом Артемом Кімом, із яким вона навіть планувала весілля. Однак 2021 року пара прийняла важке рішення розійтися.

Пізніше у співачки був роман із музикантом Мішею Крупіним, але через деякий час артисти зізналися, що все ж не змогли побудувати міцні стосунки.

На сьогоднішній день Астаф'єва щаслива з чоловіком, якого не показує публіці. Вони випадково познайомилися у спортзалі, а згодом разом створили книжковий застосунок UnderBooks. Даша не приховує, що саме коханий допоміг їй повірити у власні сили та реалізувати давню мрію.

Нагадаємо, що нещодавно Даша Астаф'єва отримала орден княгині Ольги від глави держави - президента Володимира Зеленського.

Читайте також Чому кухонний ніж швидко тупиться: правила миття, використання та зберігання 12 листопада 2026, 17:03 Зарплата в резюме: скільки хочуть заробляти українці різного віку 12 листопада 2026, 16:36 Телефон упав у воду: правила сушіння від виробників та часті помилки 12 листопада 2026, 16:08 Закуска з лаваша за 10 хвилин: простий рецепт із крабовими паличками без плити та духовки (фото) 12 листопада 2026, 15:59
Більше цікавого
Люди Світлана Білоножко зізналася, чи робила пластичні операції та назвала свої правила краси 12 листопада 2026, 15:21
Корисне Алое жовтіє в листопаді: причини пожовтіння та правила догляду восени 12 листопада 2026, 14:48
Люди Гонорари українських артистів: скільки коштують виступи Сердючки, MONATIK та Klavdia Petrivna 12 листопада 2026, 13:32
Корисне Дзеркало запотіває після душу: чим його мити та як зменшити конденсат 12 листопада 2026, 13:09
Тренди "У пальто холодно? Додайте манішку": стилістка Шевченко показала, як носити вовняний верхній одяг у мороз 12 листопада 2026, 12:43